Ana Ivanovic meldet sich nach Trennung: Wie sie ihre Kinder jetzt glücklich machen will

Nach dem bestätigten Liebes-Aus mit Bastian Schweinsteiger hüllte sich Ana Ivanovic in Schweigen. Jetzt meldet sich die Ex des einstigen Profi-Fußballers zurück. Was haben die gemeinsamen Kinder damit zu tun?

29. Juli 2025 - 07:29 Uhr

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic getrennt haben. Jetzt meldet sich Ivanovic in einem Video zurück. © imago/Bildagentur Monn

Nach neun gemeinsamen Ehejahren gehen Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanovic (37) getrennte Wege. Die Frau des einstigen FC-Bayern-Spielers bestätigte das Liebes-Aus und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund. Schweinsteiger meldete sich seit dem Beziehungsende mehrmals bei seinen Fans zurück – Ivanovic hingegen hielt lange Funkstille. Jetzt gibt die einstige Top-Tennisspielerin ein Lebenszeichen von sich. Nach Liebes-Aus mit Bastian Schweinsteiger: Ana Ivanovic meldet sich zurück Ana Ivanovic zeigt sich in einem Video und präsentiert mehrere schön angerichtete Obstteller. Mit Plätzchenausstechern gibt sie einzelnen Melonen- und Ananas-Stücken eine neue Form. Auch Himbeeren und weitere Früchte gibt es auf ihren Obsttellern. Doch wofür der ganze Aufwand? Ivanovic will gesundes Essen für ihre Kinder verlockender machen. Ana Ivanovic zeigt sich in Video: Das haben ihre Kinder damit zu tun Die 37-Jährige hat drei gemeinsame Söhne mit Bastian Schweinsteiger. Nach der Trennung scheint sich der Nachwuchs derzeit bei der Mutter aufzuhalten. Zu ihrem auf Instagram veröffentlichten Video schreibt Ana Ivanovic: "Lustige Sommer-Snacks – was die Kinder lieben." Auch kommentiert sie den Clip mit den Worten: "Wie man gesunde Snacks für die Kinder spannender macht." Die Obststücke in eine Karotten- oder Sternchenform zu bringen, spielt dabei wohl eine zentrale Rolle. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Nach Trennung: Ana Ivanovic macht glücklichen Eindruck Das übrig gebliebene Fruchtfleisch wird in Ana Ivanovics Küche natürlich nicht weggeworfen. Das dürfe man als Mutter gern selbst naschen, merkt sie an. Fans wünschen sich mehr Videos als sogenannte "Momfluencerin". Klar ist, nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger scheint Ana Ivanovic einen glücklichen Eindruck zu machen. Mehrmals huscht ihr im Video ein Lächeln über das Gesicht. Auch Schweinsteiger machte in aktuellen Postings einen zufriedenen Eindruck. Man darf gespannt sein, inwiefern sich das Ex-Paar künftig noch zum Liebes-Aus äußert.