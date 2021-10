Schwangere Helene Fischer: "Ich bin so glücklich"

Zum ersten Mal plaudert Helene Fischer in einem Live-Streaming über ihre Karriere. Auch die Schwangerschaft ist Thema. Was sagt der Schlager-Star dazu?

Am Donnerstag (14. Oktober) hat Helene Fischer ihre Fans zu einem exklusiven Live-Stream-Event eingeladen. Mit Moderatorin Janin Ullmann sprach Helene Fischer vor allem über ihr neues Album "Rausch", das am Freitag erscheint. Aber auch ihre Schwangerschaft war (zumindest kurz) Thema.

Helene Fischer: Kein Blick auf ihren Babybauch

Viele Fans hatten vorab gehofft, einen Blick auf ihren Babybauch zu erhaschen. Berichten zufolge soll die Sängerin bereits im siebten Schwangerschaftsmonat sein. Allerdings kaschierte sie ihre Kugel mit einem weiten Pullover. Trotzdem freuten sich die Zuschauer, ihrem Idol in dem Live-Event virtuell ganz nah sein zu können.

Zu Beginn des Gesprächs gratulierte Janin Ullmann Helene Fischer zum neuen Album und zur Schwangerschaft. "Du hast den Glow", sagte die Moderatorin. Die Sängerin entgegnete: "Der wird extra drauf gepackt." Sie betonte: "Ich bin so glücklich."

Schwangere Helene Fischer: "Es ist kein einfaches Thema für mich"

Allerdings sei sie nicht glücklich darüber, dass ihr Privatleben aktuell so groß in den Medien breitgetreten werde. "Es ist kein einfaches Thema für mich", sagte Helene Fischer dazu. "Ich möchte da gar nicht stattfinden. [...] Das ist so ein Eingriff in meine Privatsphäre und ich wollte mich wirklich gerne auf mein Album konzentrieren. Ich möchte nicht täglich stattfinden."

In ihrem Live-Stream wurde Helene Fischer auch von Promi-Freunden und Kollegen überrascht. Unter anderem gab es Videobotschaften von Superstar Robbie Williams und Riccardo Simonetti.