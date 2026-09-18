Schutz der Kinder: Franziska van Almsick ganz besorgt

Franziska van Almsick zeigt sich besorgt. Die einstige Profi-Schwimmerin will Kinder schützen und richtet einen dringlichen Appell an die Öffentlichkeit.

Nach ihrer Karriere als Profi-Schwimmerin beschäftigt sich Franziska van Almsick (48) intensiv mit der Nachwuchsförderung. Die mehrfache Weltmeisterin gründete vor über 15 Jahren eine eigene Stiftung mit dem Ziel, mehr Kindern das Schwimmen beizubringen. Hierbei gibt es offenbar noch viel zu tun, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Franziska van Almsick setzt sich für Schutz von Kindern ein: "Wie viel muss noch passieren?"

Von Januar bis einschließlich Juli 2026 gab es in Deutschland 261 tödliche Badeunfälle, wie " " berichtet. Laut einer Forsa-Umfrage habe sich die Anzahl der Kinder, die mit acht Jahren nicht schwimmen können, von 2017 auf 2022 hierzulande verdoppelt – von zehn auf 20 Prozent. Bei Franziska van Almsick läuten nun die Alarmglocken. Damit Kinder geschützt werden können, bestehe großer Handlungsbedarf. "Die Frage ist: Wie viel muss noch passieren? Wie viele Menschen mehr müssen es sein, damit wir aufwachen und damit wir da etwas ändern?", meint die 48-Jährige im ZDF besorgt.

Ex-Sportlerin betont: "Kinder müssen schwimmen lernen"

Fehlende Schwimmfähigkeit sei eine der Ursachen dafür, dass man im Wasser in gefährliche Situationen gerät. Hier müsse man ansetzen und dafür sorgen, dass Menschen von klein auf für Notmomente gewappnet sind. Der entscheidende Grundstein sei bereits in den Grundschulen zu legen. "Kinder müssen lesen lernen. Und ich finde auch, dass Kinder schwimmen lernen müssen, dass das verankert werden sollte, weil es ein Grundrecht ist", betont van Almsick.

Franziska van Almsick während der Schwimm-WM in Rom im Jahr 1994. © imago/Camera 4

Hallenbäder und Schwimmanlagen: Großes Problem in Deutschland

Doch die Forderung ist offenbar nicht einfach umsetzbar. Laut "ZDFheute" ist das Problem offensichtlich: In Deutschland gibt es zunehmend weniger Hallenbäder, in denen junge Menschen ihre Schwimmfähigkeiten verbessern können. Hunderte Bäder mussten schließen, viele weitere befinden sich in sanierungsbedürftigem Zustand. Die Anlagen können demnach in großer Zahl nicht genutzt werden und der Schwimmunterricht muss vermehrt ausfallen.

Kleine Erfolge: Franziska van Almsick macht sich stark

Umso größere Notwendigkeit erkennt Franziska van Almsick in der Arbeit ihrer Initiative. Generell zeigt die Ex-Sportlerin viel Engagement: Erst im Juni machte sie sich in Zusammenarbeit mit dem Poolhersteller Desjoyaux Pools GmbH für Kinderschwimmkurse stark. Dieser Einsatz ermöglichte, dass Kinder an 13 Standorten der Desjoyaux Pool-School in ganz Deutschland mehr Sicherheit im Wasser trainieren können. Im Gespräch mit der AZ zeigte sich van Almsick überzeugt – jedes weitere zugängliche Schwimmbecken in der Republik sei ein kleiner Gewinn. Denn man könne sich gar nicht vorstellen, wie viele Wasserflächen tatsächlich fehlen.

Klar ist: Franziska van Almsick wird sich weiterhin dafür einsetzen, jungen Menschen das Schwimmen beizubringen. Auch bei den eigenen Kindern, ihren Söhnen Don Hugo (19) und Mo Vito (13), machte die Ex-Sportlerin natürlich keine Ausnahmen.