Familien-Einblick bei Franziska van Almsick: "Das erwarte ich von meinen Kindern"

Als ehemalige Profisportlerin ist Franziska van Almsick Disziplin gewohnt. Diese Lebenseinstellung gibt sie auch an ihre Kinder weiter. Der AZ hat die Schwimmerin verraten, wie sie die Erziehung zu Hause mit den Söhnen Don Hugo und Mo Vito regelt.

Auch nach ihrem Karriereende ist das Schwimmen eine große Passion von Franziska van Almsick. Nahe München hat sich die einstige Weltmeisterin in Zusammenarbeit mit dem Poolhersteller Desjoyaux Pools GmbH für Kinderschwimmkurse stark gemacht. Und wie regelt sie das Familienleben mit ihrem eigenen Nachwuchs? Mit der AZ hat die 48-Jährige darüber gesprochen, welche Eigenschaften sie bei ihren Söhnen voraussetzt.

Franziska van Almsick spricht über Kinder

An 13 Standorten der Desjoyaux Pool-School können sich Kinder in sicherer Umgebung ins kühle Nass trauen. "Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viele Wasserflächen fehlen", ärgert sich Franziska van Almsick im AZ-Gespräch. Daher ist es ihr eine Herzensangelegenheit, die Kleinsten mit dem Element Wasser vertraut zu machen. "Unsere Mission ist es, mehr zu tun, den Kindern Schwimmen beizubringen, vor allem auch, weil immer mehr Schwimmbäder schließen."

Hat die mehrfache Olympiamedaillengewinnerin ihren eigenen Kindern auch das Schwimmen beigebracht? "Meine Söhne haben ganz klassisch einen Schwimmkurs gemacht und ich habe dann gesagt: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schneller schwimmen könnt als andere – dann komme ich ins Spiel", erzählt sie lachend. In Sachen Disziplin ist Franziska van Almsick für Don Hugo (19) und Mo Vito (13) die erste Anlaufstelle – auch wenn die Promi-Mutter einiges fordert.

Beim Schwimmkurs nahe München zeigt Franziska van Almsick den Kindern, wie man sich richtig im Wasser verhält. © Desjoyaux Pool-School

Disziplin von Söhnen gefordert: "Harte Arbeit zahlt sich aus"

Wie Franziska van Almsick betont, will sie ihren Söhnen die richtigen Werte vermitteln. "Was mir wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit: dass sich harte Arbeit auszahlt", sagt sie der AZ. "Dass man was tun muss, um im Leben voranzukommen. Das erwarte ich von meinen Kindern, genau wie Disziplin." Diese Einstellung sei aber nicht nur im sportlichen Kontext wichtig. "Wenn man erfolgreich sein will im Leben, wenn man etwas schaffen will, dann muss man sich bewegen. Eine Eigenschaft, die so ein bisschen gesellschaftlich gerade auf der Strecke bleibt, deshalb ist mir das in der Erziehung meiner Kinder extrem wichtig."

Und wie regelt die ehemalige Profisportlerin das, wenn der Nachwuchs pubertätsbedingt eine "Null-Bock-Einstellung" an den Tag legt? Für Franziska van Almsick scheint das kein Problem zu sein, wie sie erklärt: "Das ist bei uns eine Einstellungssache, die schon lange vorher begonnen hat. Ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff." Die Söhne der 48-Jährigen sind damit wohl optimal auf das Leben abseits des heimischen Nests vorbereitet.