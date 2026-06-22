Mit Stillstand tut sich Franziska van Almsick als ehemalige Leistungssportlerin schwer. Aktuell muss die Schwimmerin allerdings gezwungenermaßen pausieren, denn sie wurde am Fuß operiert. Mit der AZ hat die 48-Jährige darüber gesprochen.

In Deutschland sollte jedes Kind Zugang zu Schwimmunterricht bekommen – so die Devise von Franziska van Almsick. Die mehrfache Schwimmweltmeisterin setzt sich dafür in der Desjoyaux Pool-School von Poolhersteller Axel Steinbach ein und bringt den Kleinsten bei, wie man sich im Wasser am besten verhält. Sie selbst muss allerdings draußen bleiben, denn erst kürzlich wurde die 48-Jährige an ihrem Fuß operiert. Die AZ hat van Almsick zum Interview getroffen.

Franziska van Almsick beschwert sich über Münchner Schwimmkurse

"Es ist großartig, dass hier die Pools kostenlos genutzt werden können", freut sich die Schwimm-Ikone beim Pressetermin zum Saisonstart der Desjoyaux Pool-School in Neufahrn bei Freising. "Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viele Wasserflächen fehlen! Unsere Mission ist es, mehr zu tun, den Kindern Schwimmen beizubringen, vor allem auch, weil immer mehr Schwimmbäder schließen."

Franziska van Almsick moniert in der AZ, dass Schwimmkurse "unglaublich teuer" geworden seien und man in München eine Wartezeit "von zwei bis drei Jahren" habe. "Da müssen wir jetzt handeln!" Wie sieht das eigentlich bei ihren eigenen Söhnen Don Hugo (19) und Mo Vito (13) aus? Ob sie von der prominenten Mama die richtige Technik gelernt haben? "Meine Söhne haben ganz klassisch einen Schwimmkurs gemacht und ich habe dann gesagt: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schneller schwimmen könnt als andere – dann komme ich ins Spiel", sagt sie lachend im AZ-Gespräch.

Franziska van Almsick mit Poolhersteller Axel Steinbach. © ALBUS GmbH

Pause nach Operation: "Eigentlich müsste ich nichts tun"

Die Profischwimmerin selbst muss allerdings gerade pausieren. Normalerweise hält sich Franziska van Almsick mit täglicher Bewegung und Sport fit. "Im Moment allerdings nicht, da ich letzte Woche am rechten Fuß operiert worden bin", verrät sie der AZ. "Die OP war lange fällig, jetzt habe ich es angepackt, auch wenn es nie den idealen Zeitpunkt dafür gibt." Stillstand fällt der einstigen Leistungssportlerin schwer, wie sie sagt: "Eigentlich müsste ich 14 Tage lang den Fuß hochlagern und nichts tun."

Für ihre Herzensangelegenheit ist van Almsick dennoch nach Neufahrn gereist, um die Pool-School von Axel Steinbach zu unterstützen. Sie selbst gehe aber nicht mehr regelmäßig schwimmen. "Wir haben kein Meer vor der Haustür, die meisten Pools sind mir zu klein, also bliebe eigentlich nur ein öffentliches Schwimmbad", sagt die 48-Jährige und fügt ehrlich hinzu: "Als ehemalige Schwimmerin fällt man dort relativ schnell auf – manchmal schon nach den ersten Bahnen. Deshalb mache ich das eher selten." Den Kindern steht Franziska van Almsick dennoch mit Rat und Tat zur Seite.