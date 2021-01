Schuldenfrei? Ex-Weggefährten werfen Naddel Lügen vor!

Nadja Abd el Farrag (55) gibt an, endlich schuldenfrei zu sein. Doch dem ist nicht so, sagen die Ex-Beraterin und ein ehemaliger Gönner. Außerdem ist Naddel ihren Job an der Nordsee los und sucht eine neue Wohnung.

Wie steht es um Naddel wirklich? Immer wieder reißt sie ein Strudel an Hiobsbotschaften in die Tiefe. Zwar sagt sie in "Bild", dass sie schuldenfrei sei, wieder positiv in die Zukunft blicken möchte und eine Wohnung in Hamburg für maximal 1.000 Euro suche, doch ehemalige Weggefährten sind sauer auf die 55-Jährige. Beiden soll sie noch Geld schulden.

Naddel hält Vertrag nicht ein: Ex-Beraterin steht Provision zu

Ende 2019 wurde bekannt, dass Naddel einen neuen Job als Hausdame und eine Ausbildung als Kosmetikerin anfangen möchte. Ihre Ex-Beraterin Marion hatte ihr bei Freunden diese Stelle besorgt. In Dangst (Niedersachsen) sollte ein neues Leben mit eigenem Geld, Mietwohnung und ohne Alkohol beginnen. "Sie hat motiviert angefangen", sagt Marion in einem , doch das habe schnell nachgelassen. Mittlerweile sei Naddel nicht mehr dort angestellt, sagt Marion, "weil sie ihre Kündigung bekommen hat". Und macht deutlich: "Nadja sucht sich immer wieder Menschen, die ihr eine neue Chance geben. Doch sie ist ein hoffnungsloser Fall." Marion habe Naddel außerdem noch einen Job in einer Bäckerei in Schleswig als Werbegesicht besorgt, behauptet sie. "Normalerweise würde ich Provision erhalten", aber Naddel halte, laut Marion, den bestehenden Vertrag nicht ein.

Hamburger Hotel-Besitzer gab Naddel viel Geld

Exklusiv in der AZ äußert sich auch ein gutmütiger Ex-Gönner von Naddel. Er ließ den TV-Star viele Monate kostenlos in seinem Hotel in Hamburg wohnen. "Nadja sagt öffentlich, dass sie schuldenfrei sei. Mich hat sie aber vergessen", so der Hotelier zur AZ. "Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich ihr insgesamt gegeben habe, damit sie über die Runden kommt. Es war auf jeden Fall ein fünfstelliger Betrag."

Naddel: Umzug nach Hamburg?

Und wie reagiert Naddel selbst? Sie zeigt sich, ihrem Naturell entsprechend, fröhlich. Sie packt strahlend ihre Koffer und sagt auf Instagram: "Ich ziehe wieder um - nach einem Jahr weg von Dangast. Ihr wisst: wegen Corona." Unglücklich sieht die Bohlen-Ex nicht aus: "Es geht immer weiter und weiter." Das hoffen wir!