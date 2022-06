Schon nach wenigen Stunden: Daniela Katzenberger crasht ihre Saftkur

Kult-Blondine Daniela Katzenberger macht mit ihrer groß angekündigten Saftkur Schluss, bevor sie so richtig begonnen hat: Was dahinter steckt.

Mehr als ein kurzes Intermezzo war das Ganze dann nicht: Stolz wie Oskar hatte Daniela Katzenberger ihren Fans auf Instagram von ihrem neuesten Vorhaben berichtet.

Daniela Katzenberger: Burger und Pommes statt Saftkur

Eine Saftkur sollte es sein. Für einige Tage wollte die 35-Jährige ganz ohne Kaffee auskommen und statt dessen ausschließlich auf Gesundheit pur in Form von diversen Säften setzen.

Nach Angaben von "vip.de" ist mit der Saftkur schon wieder Schluss - und das am ersten Abend! Fotos zeigten die "Katze" in einem Fastfood-Restaurant auf Mallorca. Gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) ließ sie sich Burger und Pommes schmecken.

Private Angelegenheit: Am Ende fehlten der "Katze" zwei Säfte

"Ich hab es angefangen und es lief mega gut. Ich hab es richtig gut durchgehalten – bis 18 Uhr", schrie die Reality-Queen laut "vip.de" auf ihrem Instagram-Kanal.

Der Post ist dort inzwischen nicht mehr zu finden. Eine private Angelegenheit sei ihr dazwischen gekommen, alles hätte länger gedauert als erwartet - und schließlich hätten ihr die letzten zwei Säfte gefehlt.

Daniela Katzenberger: "Dann dachte ich mir, wenn ich sowas mache, dann mache ich das richtig und habe abgebrochen!"

Nicht ganz so vollmundig wie beim ersten Mal kündigte sie einen erneuten Anlauf in Sachen Saftkur an: "Vielleicht so nächste oder übernächste Woche."