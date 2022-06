Sophia Thiel gesteht: Freund Raphael hat sie bei einem Essanfall erwischt

Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner sind seit über zwei Jahren zusammen. Anfangs habe er nichts von ihrer Essstörung gewusst, so die Influencerin – bis er sie bei einem Essanfall überrascht habe.

Seit ihrem Comeback im Februar 2021 spricht Sophia Thiel offen über ihre Essstörung. In einem Interview gestand die Ex-Fitness-Queen jetzt auch, wie die Krankheit ihre Beziehung zu ihrem Freund Raphael Birchner belastet habe – und über die wohl schwierigste Zeit der jungen Liebe.

Sophia Thiel: Seit zwei Jahren mit Raphael glücklich

Rund zwei Jahre sind Sophia Thiel und ihr Raphael mittlerweile zusammen. "Wir haben uns in meiner schwierigsten Zeit kennengelernt, während meiner Auszeit", erzählt die 27-Jährige " ". Zunächst habe sie sich dem neuen Mann in ihrem Leben nicht geöffnet. Sie sagt: "Am Anfang der Beziehung dachte ich, dass ich das vor ihm verheimlichen könnte und dass er diese Seite von mir einfach nicht kennenlernen müsste. Aber utopisch zu denken, denn irgendwann kommt es einfach ans Licht."

Tatsächlich habe er sie eines Tages "auf frischer Tat ertappt, er hat mich bei einem Essanfall erwischt". Erst dann habe die gebürtige Rosenheimerin ihrem Freund von ihrer Essstörung erzählt.

Sophia Thiel: Essstörung für Partnerschaft belastend

Gemeinsam seien die beiden durch den Heilungsprozess gegangen, was für ihre Partnerschaft belastend gewesen sei, so Sophia Thiel. "Er ist auch die schwierige Phase mit mir durchgegangen und heute ist viel Leichtigkeit reingekommen. [...] Das zeigt, ob man einander bedingungslos liebt oder nicht."