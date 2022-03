"Zu viel" und "zu wenig": Cathy Hummels und Sophia Thiel wehren sich gegen Anfeindungen

Gemeinsam gegen Bodyshaming: Cathy Hummels und Sophia Thiel haben sich verbündet und wehren sich offen gegen negative Meinungen zu ihren Körpern.

Cathy Hummels und Sophia Thiel hatten am Wochenende ein emotionales Treffen.

Zu dick, zu dünn, zu viel, zu wenig - Cathy Hummels und Sophia Thiel bekommen als Influencer regelmäßig zu hören, was an ihnen und ihren Körpern angeblich nicht stimmt. Nun richten Sie sich gemeinsam mit klaren Worten an ihre Follower.

Am Samstag hatte Cathy Hummels mit Sophia Thiel und deren Partner Raphael Birchner das laut ihrer Aussage "Beste Coffee-Date ever". Dabei ging es wohl auch viel um Bodyshaming und "Mental Health". Denn die jungen Frauen haben viel gemeinsam: "Zwei Frauen, die mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen haben. Die eine ist zu 'viel', die andere ist zu 'wenig', um es mal nett auszudrücken. Anfeindungen in Bezug auf unseren Körper kennen wir beide zu gut," erklärt Cathy Hummels auf Instagram.

Bodyshaming gegen Cathy Hummels und Sophia Thiel

Der Hintergrund: Beide Frauen mussten und müssen sich im Internet viele negative Kommentare über ihren Körper anhören. Während Cathy Hummels häufig als zu dünn betitelt wird, hat Sophia Thiel mit anderen Anfeindungen zu kämpfen. Vor allem in ihrer Zeit als Fitness-Influencer wurde jedes Kilo mehr sofort negativ kommentiert. Erst nach einer Social Media Pause in 2019 offenbarte sie: Sie hat eine Essstörung und thematisiert dies mittlerweile auch offen auf ihren Social-Media-Kanälen.

Mit ihrem Posting wollen die beiden ihren Fans jetzt auch Mut machen: "Wir wollen euch zeigen, dass es ok ist zu sagen, dass es einem mal nicht gut geht, denn es ist menschlich. Niemand ist perfekt und jeder Mensch hat seine 'Issues'."