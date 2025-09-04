"Schockiert": Dianas Hairstylist verteidigt erblondete Prinzessin Kate

In den 90er-Jahren war Sam McKnight der Hairstylist von Prinzessin Diana. Auf Instagram wendet er sich eindrucksvoll gegen alle, die Prinzessin Kates neue Haarfarbe kritisieren.

Nach einer mehrwöchigen Sommerpause sind Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) zu ihren offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Beim ersten öffentlichen Termin der Royals sorgte sie vor allem mit einem neuen Look für Aufsehen. Kate zeigte sich am 4. September mit längerem Haar und erblondet. Doch die Typveränderung kam nicht bei allen gut an. Deutliche Worte an die Kritiker sendet Sam McKnight, der in den 90er-Jahren der Hairstylist von Prinzessin Diana (1961-1997) war, .

Dianas Hairstylist ist "angewidert" von Kommentaren

McKnight sei "schockiert, entsetzt, bestürzt und angewidert von all den scheußlichen Kommentaren über die Prinzessin von Wales", schreibt er. "Das Haar einer Frau ist etwas sehr Persönliches für sie, es ist Rüstung, Schutz, Selbstvertrauen und so vieles mehr."

Er könne es einfach nicht glauben, "wie bösartig und ohne jegliche Empathie die Kommentare" stellenweise seien - noch dazu, weil sie ihm zufolge wohl vorwiegend von anderen Frauen stammen sollen. Mit den Kommentaren werde eine "verletzliche junge Frau" angegriffen, die aufgrund ihrer Rolle als Ehefrau des britischen Thronfolgers gar keine andere Wahl habe, als "sich mutig der Öffentlichkeit zu stellen".

"Also lasst sie verdammt noch mal in Ruhe"

Entrüstet stellt Sam McKnight fest, dass Kate derzeit vermutlich lieber ihre Zeit abseits der Öffentlichkeit verbringen würde. Und er spricht auch direkt die Krebserkrankung der Prinzessin, die 2024 bekannt wurde, an. Kate, die sich in Remission befindet, , sich weiterhin auf ihre Genesung konzentrieren zu wollen. Später verglich sie laut des britischen "Telegraph" das "Finden einer neuen Normalität" nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie mit einer Achterbahn. "Krebs wirkt sich auf jede Person anders aus, verändert aber das Leben eines jeden", schreibt McKnight jetzt. "Also lasst sie verdammt noch mal in Ruhe. Schämt euch."

Sam McKnight war nicht nur rund sieben Jahre lang Dianas persönlicher Hairstylist, auch viele weitere Stars haben schon vor ihm Platz genommen - darunter Models, Sängerinnen und Schauspielerinnen wie Cara Delevingne, Kate Moss, Cate Blanchett, Tilda Swinton oder Lady Gaga.