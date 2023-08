Schock-Diagnose für Andreas Martin: Der Sohn des Schlagerstars erzählt, wie es um seinen Vater steht

Seit Jahren geht es Schlagerstar Andreas Martin gesundheitlich nicht mehr gut. Jetzt erklärt sein Sohn in einem Interview, an welcher Krankheit der 77-Jährige leidet und warum sie ihm so zu schaffen macht.

31. August 2023 - 13:17 Uhr | AZ

Schlagersänger Andreas Martin ist schwer krank. Sein Sohn erklärt jetzt, warum es seinem Vater so schlecht gehe. (Archivbild) © BrauerPhotos / J.Reetz

Bereits 2020 war klar, dass es Schlagerstar Andreas Martin gesundheitlich überhaupt nicht gut geht – damals war jedoch noch nicht bekannt, welche Krankheit dem 70-Jährigen Probleme bereitet. Jetzt gibt sein Sohn Alexander Martin erstmal genauere Einblicke in das Leiden seines Vaters. Andreas Martin leidet unter schwerer Nervenkrankheit Polyneuropathie sorgte bereits bei Jürgen Drews im Juli für das Karriereende. Jetzt erklärt Alexander Martin, dass auch sein Vater Andreas an der Nervenkrankheit leide. Verursacht wird die Erkrankung häufig durch eine "schleichende" Diabetes. Eine Heilung von Polyneuropathie ist glücklicherweise in den meisten Fällen möglich – bereits entstandene Schäden bleiben dabei aber bestehen. Alexander Martin über seinen Vater: "Der Papa versucht sich zurückzukämpfen" Im Interview mit erzählt Alexander Martin, dass sein Vater bereits seit drei Jahren gegen die Krankheit kämpfe: "Der Papa versucht sich zurückzukämpfen, mit allen Mitteln." Mit dem tragischen Tod von Andreas Martins Frau habe die Krankheit jedoch nichts zu tun. Ursache sei vermutlich eine unbemerkte Diabetes gewesen. Wie es Papa Andreas aktuell genau gehe, verrät Alexander Martin in dem Interview jedoch nicht. Schwere Schicksalsschläge für Andreas Martin 2017 war Andreas Martins Frau, die unter psychischen Problemen gelitten haben soll, spurlos verschwunden – fünf Monate später sorgte ein Leichenfund in Neunkirchen-Seelscheid dann für traurige Gewissheit. Nach diesem schweren Schicksalsschlag sagte der Schlagerstar 2017 eine Reihe von Konzerten ab, um sich eine Auszeit zu nehmen. Auf seine Krankheitsentwicklung habe das jedoch keinen Einfluss gehabt. Alexander Martin kommt ganz nach dem Papa Alexander Martin tritt jetzt in die Fußstapfen seines Vaters. Bei Schlagerfans wird er immer beliebter – inzwischen spiele er auch gelegentlich die Hits seines Vaters. "Gehören jetzt auch zu meinem Programm dazu", antwortet der Schlagersänger auf die Frage, warum er seine Meinung zu dem Thema geändert habe. Mit geschlossenen Augen fühle man sich wie auf einem Konzert seines Vaters, berichteten seine Fans Alexander – das mache ihn stolz. Polyneuropathie sorgte bereits bei einem anderen Schlagerstar für das Karriere-Aus Jürgen Drews teilte der Öffentlichkeit im Juli mit, dass er seine Karriere jetzt aufgrund von Polyneuropathie beende. Im Herbst spiele er seine letzte Show. Für die Frau des Schlagerstars ist das genau die richtige Entscheidung. In einem Interview verrät sie, dass ihr Mann Jürgen viel zu sehr "unter Strom" gestanden hätte und eine Auszeit jetzt die richtige Entscheidung für den 77-Jährigen sei. Das Krankheitsbild sei bei ihm zum Glück nur leicht ausgeprägt und auch körperliche Einschränkungen spüre Drews nur im geringen Maße – bei Andreas Martin ist das wohl nicht der Fall.