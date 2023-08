Entzündung im Bein, abgestorbene Haut: Operation bei Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi kämpft seit knapp einem Jahr mit einer Entzündung in ihrem Bein, weshalb ein Teil ihrer Haut abgestorben ist. Jetzt zeigt sich die Ehefrau von Rapper Bushido nach einer erneuten Operation im Krankenhaus.

Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Bushido, leidet an einer Entzündung im Bein. (Archivbild)

Seit Monaten sucht Anna-Maria Ferchichi weltweit nach einem Arzt, der ihre Probleme im Oberschenkel behandeln kann. Jetzt ist sie offenbar fündig geworden, denn auf Instagram zeigt sie sich aktuell im Krankenhaus nach einer Operation. Was fehlt der Ehefrau von Rapper Bushido?

Anna-Maria Ferchichi: "Ich hatte sechs Monate ein offenes Bein"

Bereits im Juli 2023 machte Anna-Maria Ferchichi öffentlich, dass sie noch immer unter einer Entzündung in ihrem Bein leide, sich deshalb bereits unzählige Male unters Messer legen musste. "Dort, wo die Entzündung war, ist ein Teil meiner Haut abgestorben. Ich hatte sechs Monate lang ein offenes Bein", erklärte sie damals in ihrer Instagram-Story. "Da wächst ja dann auch keine normale Haut mehr drüber."

Bushido über Gesundheitszustand von Anna-Maria: "Das macht ihr sehr zu schaffen"

Ehemann Bushido leidet mit seiner Frau, die aufgrund einer hartnäckigen Kapselentzündung einen wahren Behandlungsmarathon hinter sich hat. "15 Monate ist sie da jetzt schon am machen und wurde dementsprechend auch in Deutschland und in Dubai 16 oder 17 Mal operiert", sagt er dazu im Gespräch mit . "Das macht ihr sehr zu schaffen."

Bushido-Ehefrau leidet unter Entzündung: Hoffnung durch neuen Arzt

Hoffnung scheint die Schwester von Sängerin Sarah Connor jetzt durch einen neuen Arzt zu schöpfen, bei dem sie sich in Behandlung begeben hat. Anna-Maria Ferchichi wurde bereits operiert, wie sie auf Instagram zeigt. In ihrer Story postet sie ein Bild aus einer Klinik, auf dem eine Infusion zu sehen ist und schreibt dazu: "Habe heute meine OP am Bein gehabt und muss einige Tage im Krankenhaus bleiben." Die Operation scheint sie viel Kraft gekostet zu haben, wie sie weiter anmerkt: "Ich bin noch ein wenig benebelt."

Während seine Ehefrau sich von dem Eingriff erholt, kümmert sich Bushido zu Hause um die gemeinsamen Kinder. Ob die Operation erfolgreich war und sich Anna-Maria Ferchichi endlich auf dem Weg der Besserung befindet, bleibt abzuwarten.