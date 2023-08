Mehr Geld von Kevin Costner: Ex Christine Baumgartner fordert höheren Unterhalt

Das einstige Hollywood-Traumpaar Kevin Costner und Christine Baumgartner liefert sich die Trennungsschlammschlacht des Jahres. Während der Schauspieler über Details der Scheidung schweigt, fordert seine Ex nun mehr Geld – zusätzlich zu ihrem XXL-Unterhalt, der ihr monatlich ausgezahlt wird.

Wenn in der Traumfabrik Hollywoods eine Scheidung eingereicht wird, dann erreicht das ganz andere Dimensionen als beim "Ottonormalverdiener". Es geht nicht nur um Streitigkeiten um Millionenvermögen, Luxus-Villen oder wertvolle Kunst, sondern auch um die öffentliche Wahrnehmung. Auch Kevin Costner und Christine Baumgartner zoffen sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Der Schauspieler und die Taschen-Designerin haben im Mai 2023 ihre Trennung bekannt gegeben und verursachen seither zahlreiche Schlagzeilen über ihr Ehe-Aus und die Streitigkeiten über das liebe Geld. Der neueste Coup: Christine Baumgartner will mehr Geld von ihrem prominenten Ex.

46.000 Dollar mehr im Monat: Costner-Ex Christine Baumgartner fordert höheren Unterhalt

Aktuell erhält die 49-Jährige von Ex Kevin Costner etwa 129.000 Dollar Unterhalt monatlich – nicht für sich, sondern für die drei gemeinsamen Kinder. Aber das scheint nicht auszureichen, denn Christine Baumgartner fordert nun mehr Geld vom Schauspieler. Wie " " berichtet, verlangt sie 46.000 Dollar mehr im Monat. Das US-Promiportal hat Einblick in die Forderungen der Designerin, die sie bei Gericht eingereicht hat. Sie begründet den höheren Unterhalt damit, dass Kevin Costner seine Kinder kürzlich auf einen Luxustrip nach Aspen mitgenommen habe. Daher müsse er mehr Geld an seine Ex zahlen, "damit die Kinder vergleichbare Ferien machen können, wenn sie bei ihr sind. Das gilt auch dann, wenn die Unterhaltszahlungen auch Christines Lebensstil verbessern".

Vermögen von Kevin Costner: Noch-Ehefrau macht monatliches Einkommen öffentlich

Christine Baumgartner erklärt weiter, dass aufgrund des Standards, den das kalifornische Familiengesetz vorschreibe, die bisherigen 129.000 Dollar im Monat nicht ausreichen und stattdessen 175.000 Dollar monatlich gezahlt werden müssen. Ihre Begründung stützt sie den Gerichtsdokumenten zufolge darauf, dass Kevin Costner in den letzten zwei Jahren durchschnittlich 1,9 Millionen Dollar im Monat verdient habe und ihr daher mehr Geld zustünde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Christine Baumgartner mit ihrem extravaganten Lebensstil für Schlagzeilen sorgt. Die Noch-Ehefrau von Kevin Costner musste nach der Trennung sofort aus der Villa des Schauspielers ausziehen und kam vorläufig in einem Gartenhaus unter. Inzwischen ist sie dort ausgezogen und bewohnt ein Luxus-Domizil in der Nachbarschaft – für 35.000 Dollar Miete im Monat. Ob sie deshalb mehr Geld fordert, ist nicht bekannt. Was aber klar sein dürfte: Die Leidtragenden dieser öffentlichen Schlammschlacht sind definitiv die gemeinsamen drei Kinder des Paares.