Kein Mini-Gartenhaus für Christine Baumgartner: Ex von Kevin Costner will Luxus-Anwesen für 35.000 Dollar im Monat

Christina Baumgartner hatte offenbar genug von dem Gartenhaus, in dem sie seit der Trennung von Hollywoodstar Kevin Costner hausen musste. Die ehemalige Designerin hat nun ein luxuriöses Domizil bezogen und muss dafür tief in die Tasche greifen. Muss ihr Ex dafür bezahlen?

11. August 2023 - 12:05 Uhr | AZ

Kevin Costner und Christine Baumgartner liefern sich einen öffentlichen Rosenkrieg. © BrauerPhotos / A.Muench