Harald Glööckler und Politiker-Freund Marc-Eric Lehmann verkünden Liebes-Aus: Lag es an der CDU?

Das war wohl nichts mit der großen Liebe zwischen Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann. Aus dem extravaganten Modeschöpfer und dem Politiker wird vorerst kein Paar. Was hat die CDU mit dem vorschnellen Liebes-Aus der beiden zu tun?

Nach der Trennung von Lebenspartner Dieter Schroth sollte es für Harald Glööckler die nächste große Liebe werden – doch nun ist alles wieder vorbei! Erst vor wenigen Wochen kündigte der Designer und Trash-TV-Star an, mit dem CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann anzubandeln. Offiziell stellte Glööckler sein Gspusi nicht als neuen Partner vor und daraus wird wohl nichts mehr werden. Was ist passiert?

Keine Beziehung zu Politiker: Harald Glööckler war nicht bereit für eine neue Liebe

Anfang August zeigte sich Harald Glööckler noch mit Herzchen in den Augen und sagte im Gespräch mit der AZ: "Herr Lehmann ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich schätze seinen Fleiß, seine liebenswerte Art und wir haben immer eine gute Zeit zusammen." Eine Beziehung war bis dahin noch nicht entstanden, die beiden befanden sich offenbar in der Dating-Phase.

Nur knapp eine Woche später ist die aufkeimende Liebe wohl erloschen. "Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut", erklärt Harald Glööckler gegenüber " ", betont aber: "Stand heute bin ich Single. Ganz abgesehen davon ist ein Leben an meiner Seite sicher auch nicht einfach." Er sei laut eigener Aussage nicht bereit für eine neue Liebe, schließlich komme er gerade aus einer 35-jährigen Beziehung.

Marc-Eric Lehmann über Verbindung zu Harald Glööckler: "Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an"

Auch Marc-Eric Lehmann hat sich zu seiner Verbindung mit Harald Glööckler geäußert. Wie es scheint, hat der CDU-Politiker die mediale Aufmerksamkeit unterschätzt, die einem an der Seite des Modezaren zuteil wird. "Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein", sagt er dazu. Welche Rolle spielt seine politische Ambition in dem vorschnellen Liebes-Aus? Dazu erklärt er deutlich: "Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an. [...] Ich möchte mich jetzt erst mal wieder verstärkt meiner politischen Arbeit widmen und bin mir sicher, dass Harald und ich Freunde bleiben werden."