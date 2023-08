Neuer Unfall am Trapez? Helene Fischer macht sich über Gerüchte lustig

Hatte Helene Fischer erneut einen Unfall? Ein Tape an ihrem rechten Handgelenk sorgte für Spekulationen. Jetzt räumte die Schlager-Sängerin mit den Gerüchten auf und machte sich über die Berichterstattung lustig.

Hatte Helene Fischer einen erneuten Unfall am Trapez? Das vermutete zumindest die "Bild" und sorgte mit der Schlagzeile für viel Gelächter bei der Schlager-Queen. Während eines Konzertes lüftete Helene dann auch das Geheimnis um die Bandage an ihrem Handgelenk.

Helene Fischer räumt mit den Tape-Gerüchten auf

Ein unscheinbares, hautfarbenes Tape an Helene Fischers rechtem Handgelenk sorgte für reichlich Spekulationen. Nach dem schlimmen Sturz vor ein paar Wochen kam schnell das Gerücht auf, dass sich die Sängerin wieder bei einer halsbrecherischen Trapez-Nummer verletzt haben könnte. Auf der Bühne machte Helene eine klare Ansage, wie in einem Instagram-Video zu sehen ist.

"Es ist einfach nur eine kleine Schürfwunde und ich will nicht, dass es weiter aufreißt", erklärt die Sängerin ihrem Publikum. "Ich möchte an dieser Stelle nur sagen: Auch ich bin teilweise sogar Hausfrau und habe mich an der Stelle sogar ein bisschen verbrannt. Deswegen habe ich das abgedeckt."

"Endorphine und paar Drogen"

Auch zu den Gerüchten, dass sie sich vor ihren Shows Schmerzmittel spritzen lassen müsse, nahm Helene Fischer Stellung: "Ihr Lieben, das einzige, was ich mir spritzen lasse, sind Endorphine und paar Drogen, damit ich die Show überstehe". Dann ergänzt sie schnell: "Natürlich nicht. Das ist totaler Quatsch. Wirklich!"

Die Schmerzmittel bräuchte die Schlager-Ikone wohl eher für die Gerüchteküche. "Das tut schon weh beim Lesen", stöhnt sie.