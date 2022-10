Schlimmer Babyblues für Jenny Frankhauser: "Viel Geweine und Verzweiflung"

Jenny Frankhauser ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Doch ihr Glück kann sie derzeit nicht genießen, denn sie leidet an "ganz schlimmem Babyblues".

Viele Mütter werden diese Situation kennen: Da freut man sich monatelang auf das erste Kind und nach der Geburt fahren die Gefühle erstmal Achterbahn. Auch Jenny Frankhauser erlebt aktuell Gemütsschwankungen, spricht sogar öffentlich über eine depressive Phase. Was ist los bei der prominenten Neu-Mama?

Tränen bei Katzenberger-Schwester Jenny: "Ich hab den Babyblues"

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Halbschwester von Daniela Katzenberger müde und geschafft. "Ich hab einen ganz schlimmen Babyblues gehabt oder habe ihn teilweise noch", erklärt sie ihre Situation. Beim sogenannten "Babyblues" handelt es sich um eine leichte Form einer depressiven Verstimmung. Wie sich das bei Jenny Frankhauser äußert, teilt sie ihren Fans ebenfalls mit: "Viel Geweine, viel Verzweiflung!"

Jenny Frankhauser in Sorge: "Das ist wirklich schlimm fürs Mama-Herz"

Die ehemalige Dschungelkönigin gebe sich selbst die Schuld an vielen Dingen, die momentan nicht ganz rund laufen – wie etwa beim Stillen. Ihr Sohn nimmt ihre Brust nicht, weshalb sie auf die Flasche zurückgreifen muss. "Das hätte ich niemals gedacht", sagt sie dazu. "Ich habe sehr viel geweint deswegen." Auch in ihrer Instagram-Story ist Jenny Frankhauser den Tränen nahe, versucht schnell das Thema zu wechseln. Jedoch zeigt sie sich besorgt um ihren Sohn. "Der Kleine hat viel Bauchweh. [...] Da verzweifelt man manchmal, wenn der Kleine so schreit. Das ist wirklich schlimm fürs Mama-Herz."

Die Katzenberger-Schwester kann sich aber auch über ihr Mutterglück freuen und berichtet ihren Fans von den täglichen Entwicklungen, die ihr Sohn durchläuft. "Unser Sohn ist heute 18 Tage jung und hat heute Morgen seine Nabelschnur verloren. Er wird so schnell groß."