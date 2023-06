Schlager-Star Christian Lais ist schwul: Öffentliches Outing zum 60. Geburtstag

Nach über 22 Jahren in einer Beziehung hat sich Schlagersänger Christian Lais in der Öffentlichkeit als homosexuell geoutet – und seinen Partner auch gleich im neuen Musikvideo gezeigt.

Gerade das Privatleben ist für viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein Lebensbereich, der besonders geschützt wird. Umso überraschender, wenn zum Beispiel Lebenspartner auf einmal doch in der Öffentlichkeit auftauchen. So geschehen bei Schlagersänger Christian Lais, der damit auch noch für eine echte Überraschung sorgte. Denn der Schlagersänger hat offen über seine Homosexualität gesprochen. Seit 22 Jahren lebt er mit einem Mann zusammen.

Schlagersänger Christian Lais: Coming-out mit neuem Album "Anders"

Gegenüber seiner Familie habe er sich schon im Alter von 17 Jahren geoutet, wie der Sänger im Interview mit dem ARD-Magazin "Brisant" erzählte. Seine Sexualität auf der Bühne oder Öffentlichkeit zu thematisieren wollte Lais bislang nicht. Er habe schlichtweg keinen Grund dafür gesehen. Anlässlich seines 60. Geburtstags ändert sich das. Ebenfalls mit im Gepäck: sein neues Album "Anders".

Christian Lais: "Das letzte Drittel meines Lebens möchte ich einfach genießen"

"Ich habe es in mir drin getragen, hab's gefühlt, war mir (...) bewusst, ich möchte dieses Statement jetzt setzen. (...) Wenn man 60 ist, hat man hinten raus nicht mehr so viel. Ich sag immer, ich bin im letzten Drittel meines Lebens angekommen und dieses Leben möchte ich schön harmonisch, seelisch einfach toll genießen", sagte Lais dazu gegenüber "Brisant".

Im Musikvideo zu "Anders" zeigt Christian Lais ein Foto seines Partners

Und dieses Statement setzte der 60-jährige Schlagersänger nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern. Denn am Ende des Musikvideos zum Song "Anders" hält Lais ein Bild in der Hand, das ihn lachend gemeinsam mit seinem Lebenspartner Ernst Lacoste zeigt. Dabei sind die beiden von regenbogenfarbenen Engelsflügeln umrahmt.

Christian Lais und sein Partner Ernst wollen heiraten

Nähere Details über das gemeinsame Leben oder darüber, wie Christian Lais und sein Ernst sich kennengelernt haben, verriet Lais im ARD-Interview nicht. Aber: Die beiden scheinen große Pläne für die Zukunft zu haben: Sie wollen heiraten – und das schon bald.