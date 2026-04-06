Schauspieler in fünf Jahrzehnten für Oscar nominiert: Hätten Sie die WWM-Antwort gewusst?

Am Ostermontag geht es bei "Wer wird Millionär?" mit dem Überraschungsspecial weiter. Dieses Mal fragt Günther Jauch Wissen in puncto Hollywood ab: Gesucht wird ein Schauspieler, der in fünf verschiedenen Jahrzehnten mindestens einmal für den Oscar nominiert war.

Es ist gerade einmal drei Wochen her, dass Hollywood mit der Verleihung der Academy-Awards die größte und glamouröseste Filmparty des Jahres gefeiert hat. Am Ostermontag (6. April) widmet sich auch Günther Jauch im Oster-Special von "Wer wird Millionär?" dem begehrtesten Filmpreis der Welt.

Lehrer soll Frage zu Oscars in Jauch-Show beantworten

In der aktuellen Folge der Quiz-Show versucht Henning Grupe sein Glück in der RTL-Sendung – allerdings nicht ganz freiwillig. Der Lehrer wurde von Kollegen und Schülern ohne sein Wissen angemeldet, da eine "Wer wird Millionär?"-Teilnahme sein größter Traum sei. Entsprechend hoch ist die Überraschung, als er tatsächlich auf dem Ratestuhl gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen darf.

Schnell muss Henning Grupe lernen, dass die Beantwortung der Fragen im TV-Studio schwerer sein kann als gemütlich vor dem heimischen Bildschirm. Dennoch schafft er es ohne größere Probleme bis zur 125.000-Euro-Frage. Für diesen XXL-Betrag will Jauch von seinem Quizshow-Kandidaten wissen: Wer war in fünf verschiedenen Jahrzehnten mindestens einmal für einen Oscar nominiert?

Denzel Washington Tom Hanks Daniel Day-Lewis Al Pacino

Auflösung: Dieser Schauspieler war in fünf Jahrzehnten mindestens für einen Oscar nominiert

Nach einigen Überlegungen stellt sich bei dem quizzenden Lehrer eine Tendenz heraus: "Ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Day-Lewis am häufigsten nominiert wurde", sagt er in der Sendung. Am Ende traut er sich nicht zu zocken und nimmt stattdessen seinen bis dahin gesicherten Gewinn von 64.000 Euro mit nach Hause.

Glück gehabt, denn trotz seines guten Riechers hätte er falsch entschieden. Bei dem gesuchten Namen handelt es sich um Denzel Washington.

Hollywoodstar Denzel Washington © imago images/UPI Photo

Der Schauspieler war der Filmdatenbank "IMDb" zufolge bislang für zehn Oscars nominiert: