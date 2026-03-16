Tops und Flops der Oscars 2026: Das sind die Hingucker und Fehlgriffe der Hollywoodstars

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die Oscars 2026 gefeiert. Wer konnte neben den Abräumern besonders auf dem roten Teppich glänzen? Welcher Look war eher schauderhaft statt stylisch? Eine Münchner Fashion-Expertin schätzt die Auftritte der Stars exklusiv für die AZ ein.

Jessie Buckley: Die Schauspielerin trägt eine wunderschön fallende, schulterfreie Abendrobe im Colorblocking-Look: Das Oberteil in Rot trifft auf einen fließenden rosa Rock. Der Look wirkt sehr feminin und elegant, während das zarte Styling die Leichtigkeit des Kleides unterstreicht und perfekt abrundet.

imago/MediaPunch 15 Jessie Buckley: Die Schauspielerin trägt eine wunderschön fallende, schulterfreie Abendrobe im Colorblocking-Look: Das Oberteil in Rot trifft auf einen fließenden rosa Rock. Der Look wirkt sehr feminin und elegant, während das zarte Styling die Leichtigkeit des Kleides unterstreicht und perfekt abrundet.

Regina Hall: Das Kleid mit asymmetrischem, sehr breit gearbeitetem Oberteil wirkt etwas unausgewogen und lässt die Schauspielerin insgesamt kleiner erscheinen. Positiv ist, dass die Taille durch ein goldenes Detail schön betont wird und dem Look Struktur gibt. Insgesamt wirkt das Design jedoch etwas überladen – eine klarere, minimalistischere Linie hätte der Silhouette vermutlich besser gestanden.

imago/SS / Avalon 15 Regina Hall: Das Kleid mit asymmetrischem, sehr breit gearbeitetem Oberteil wirkt etwas unausgewogen und lässt die Schauspielerin insgesamt kleiner erscheinen. Positiv ist, dass die Taille durch ein goldenes Detail schön betont wird und dem Look Struktur gibt. Insgesamt wirkt das Design jedoch etwas überladen – eine klarere, minimalistischere Linie hätte der Silhouette vermutlich besser gestanden.

Michael B. Jordan: Der Schauspieler setzt auf einen klassischen, präzise geschnittenen schwarzen Anzug, der ihm hervorragend steht. Lackschuhe unterstreichen die elegante Wirkung, während eine silberne Kette am Hosenbund dem schlichten Look einen modernen, individuellen Akzent verleiht.

imago/Mark Hammond 15 Michael B. Jordan: Der Schauspieler setzt auf einen klassischen, präzise geschnittenen schwarzen Anzug, der ihm hervorragend steht. Lackschuhe unterstreichen die elegante Wirkung, während eine silberne Kette am Hosenbund dem schlichten Look einen modernen, individuellen Akzent verleiht.

Mikey Madison: Die Schauspielerin trägt eine bodenlange Robe in elegantem Dunkelrot mit Korsage, Drapierungen in der Taille und einem hohen Beinschlitz. Das Kleid ist ein echter Hingucker und wirkt zugleich klassisch und glamourös. Das zurückhaltende Styling mit weich gelegten Wellen lässt dem extravaganten Design bewusst den Vortritt – ein sehr starker Look.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa 15 Mikey Madison: Die Schauspielerin trägt eine bodenlange Robe in elegantem Dunkelrot mit Korsage, Drapierungen in der Taille und einem hohen Beinschlitz. Das Kleid ist ein echter Hingucker und wirkt zugleich klassisch und glamourös. Das zurückhaltende Styling mit weich gelegten Wellen lässt dem extravaganten Design bewusst den Vortritt – ein sehr starker Look.

Reece Feldman: Auf jeden Fall ein Hingucker, weil so einiges nicht harmonisch wirkt. Einer der schwächsten Looks bei den Männern. Zu viel Schmuck und Accessoires. Das Hemd mit der Schleife ist sonderbar und too much. Für einen so formellen Anlass hätte ich mir etwas mehr Eleganz gewünscht.

imago/Everett Collection 15 Reece Feldman: Auf jeden Fall ein Hingucker, weil so einiges nicht harmonisch wirkt. Einer der schwächsten Looks bei den Männern. Zu viel Schmuck und Accessoires. Das Hemd mit der Schleife ist sonderbar und too much. Für einen so formellen Anlass hätte ich mir etwas mehr Eleganz gewünscht.

Anna Wintour: Die Mode-Ikone macht es vor, wie ein Zweiteiler zum Hingucker wird. Luxuriöse Stoffe unterstreichen die Taille der ehemaligen Vogue-Chefin.

imago/Mark Von Holden 15 Anna Wintour: Die Mode-Ikone macht es vor, wie ein Zweiteiler zum Hingucker wird. Luxuriöse Stoffe unterstreichen die Taille der ehemaligen Vogue-Chefin.

Timothée Chalamet: Der komplett weiße Anzug setzt auf dem Red Carpet ein starkes Statement. Die monochrome Farbwahl wirkt modern und sehr selbstbewusst, während der doppelreihige Schnitt dem Look Struktur und Eleganz verleiht. Gerade bei den Oscars, wo dunkle Smokings dominieren, sorgt dieser Auftritt für einen frischen, zeitgemäßen Akzent.

imago/LCY/Avalon 15 Timothée Chalamet: Der komplett weiße Anzug setzt auf dem Red Carpet ein starkes Statement. Die monochrome Farbwahl wirkt modern und sehr selbstbewusst, während der doppelreihige Schnitt dem Look Struktur und Eleganz verleiht. Gerade bei den Oscars, wo dunkle Smokings dominieren, sorgt dieser Auftritt für einen frischen, zeitgemäßen Akzent.

Diane Warren: Der Hosenanzug ist eine elegante und moderne Alternative zum klassischen Abendkleid und überzeugt durch seinen klaren, maskulin inspirierten Schnitt. Der glänzende Stoff sorgt für eine schöne Red-Carpet-Wirkung. Gleichzeitig wirkt das Styling im oberen Bereich etwas geschlossen. Eine Bluse oder ein Top mit mehr Kontrast oder einem geöffneten Ausschnitt hätte die Halspartie stärker betont und dem Look mehr Leichtigkeit verliehen.

imago/MediaPunch 15 Diane Warren: Der Hosenanzug ist eine elegante und moderne Alternative zum klassischen Abendkleid und überzeugt durch seinen klaren, maskulin inspirierten Schnitt. Der glänzende Stoff sorgt für eine schöne Red-Carpet-Wirkung. Gleichzeitig wirkt das Styling im oberen Bereich etwas geschlossen. Eine Bluse oder ein Top mit mehr Kontrast oder einem geöffneten Ausschnitt hätte die Halspartie stärker betont und dem Look mehr Leichtigkeit verliehen.

Pedro Pascal: Der Look bricht bewusst mit der klassischen Oscar-Silhouette. Statt des traditionellen Smokings steht hier das Hemd im Fokus, ergänzt durch ein auffälliges Feder-Detail. Das wirkt modern, fast avantgardistisch – und zeigt, dass auch auf dem Oscar-Red-Carpet Platz für modische Experimente ist.

imago/SS/Avalon 15 Pedro Pascal: Der Look bricht bewusst mit der klassischen Oscar-Silhouette. Statt des traditionellen Smokings steht hier das Hemd im Fokus, ergänzt durch ein auffälliges Feder-Detail. Das wirkt modern, fast avantgardistisch – und zeigt, dass auch auf dem Oscar-Red-Carpet Platz für modische Experimente ist.

Nicole Kidman: Eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit. Dieser Look ist genau das, was man bei den Oscars erwartet.

imago/Avalon 15 Nicole Kidman: Eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit. Dieser Look ist genau das, was man bei den Oscars erwartet.

Heidi Klum: Ein mit Perlen besticktes Abendkleid mit passendem Perlen-Collier. An sich ein makellos inszenierter Red-Carpet-Moment. Eine andere Frisur, hochgesteckte Haare, hätten dem Look mehr Hollywood-Eleganz gegeben. Heidi sieht meistens ähnlich gestylt aus.

imago/Mark Hammond 15 Heidi Klum: Ein mit Perlen besticktes Abendkleid mit passendem Perlen-Collier. An sich ein makellos inszenierter Red-Carpet-Moment. Eine andere Frisur, hochgesteckte Haare, hätten dem Look mehr Hollywood-Eleganz gegeben. Heidi sieht meistens ähnlich gestylt aus.

Melissa McCarthy: Sie trägt ein unvorteilhaft ausgewähltes Kleid. Der Schnitt der Glitzer-Robe umspielt nicht ihre Proportionen. Dafür gefällt mir das Styling sehr gut. Tolles Make-up und Frisur.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa 15 Melissa McCarthy: Sie trägt ein unvorteilhaft ausgewähltes Kleid. Der Schnitt der Glitzer-Robe umspielt nicht ihre Proportionen. Dafür gefällt mir das Styling sehr gut. Tolles Make-up und Frisur.

Die Looks der Oscar-Nacht 2026: Welche Promis konnten überzeugen und wer eher nicht? Fashion-Expertin Jeannette Graf beurteilt die Outfits...

dpa, imago 15 Die Looks der Oscar-Nacht 2026: Welche Promis konnten überzeugen und wer eher nicht? Fashion-Expertin Jeannette Graf beurteilt die Outfits...

In Hollywood hat sich das Who's who der internationalen Filmbranche bei den Oscars 2026 getroffen. Die begehrten Goldjungen wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag (16. März) vergeben und die Stars präsentierten sich in ihren schillerndsten Roben. Doch nicht jeder Look konnte auf dem roten Teppich überzeugen.

Oscars 2026: Die glamouröseste Promi-Party des Jahres

Über den begehrtesten Filmpreis der Welt konnten sich unter anderem Michael B. Jordan (bester Hauptdarsteller), Jessie Buckley (beste Hauptdarstellerin), Amy Madigan (beste Nebendarstellerin) und Sean Penn (bester Nebendarsteller) freuen. Aber wer war der modische Abräumer des Abends? Fashion-Bloggerin bewertet die stylischen Auftritte der Stars. Die Münchnerin hat langjährige Erfahrung in der Modebranche und arbeitete in verschiedenen leitenden Positionen im Luxussegment.

Nicole Kidman und Demi Moore: "Eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit"

Für die Fashionista stehen die Style-Gewinnerinnen der Oscars 2026 fest: Demi Moore und Nicole Kidman. "Ein ausgesprochen eleganter Auftritt der beiden Schauspielerinnen", sagt Jeannette Graf exklusiv der AZ. "Die Silhouette ist klar und perfekt proportioniert, die Kleider fallen wunderschön mit auffälligen Feder-Details. Die Accessoires sind sehr zurückhaltend gewählt. Genau diese Balance macht beide Looks so stark – eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit."

Münchner Fashion-Expertin Jeannette Graf © privat

Nicht gelungen: Diese Oscar-Stars fallen mit ihrem Look durch

Andere Looks hingegen kommen bei der Münchner Mode-Expertin nicht sonderlich gut an – wie etwa der von Melissa McCarthy. Die Komikerin hatte sich für ein "unvorteilhaftes Kleid" entschieden. "Der Schnitt der Glitzer-Robe umspielt nicht ihre Proportionen. Dafür gefällt mir das Styling sehr gut."

Melissa McCarthy: Sie trägt ein unvorteilhaft ausgewähltes Kleid. Der Schnitt der Glitzer-Robe umspielt nicht ihre Proportionen. Dafür gefällt mir das Styling sehr gut. Tolles Make-up und Frisur. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Auch Schauspieler Reece Feldman kann bei Jeannette Graf mit seinem modischen Statement nicht punkten: "Einer der schwächsten Looks bei den Männern. Zu viel Schmuck und Accessoires. Das Hemd mit der Schleife ist sonderbar und too much."

Reece Feldman: Auf jeden Fall ein Hingucker, weil so einiges nicht harmonisch wirkt. Einer der schwächsten Looks bei den Männern. Zu viel Schmuck und Accessoires. Das Hemd mit der Schleife ist sonderbar und too much. Für einen so formellen Anlass hätte ich mir etwas mehr Eleganz gewünscht. © imago/Everett Collection

Und wie fallen die restlichen Auftritte der Oscar-Stars wie Heidi Klum, Pedro Pascal oder Mikey Madison aus? Mehr dazu sehen Sie in der Bilderstrecke oben.