Tops und Flops der Oscars 2026: Das sind die Hingucker und Fehlgriffe der Hollywoodstars
In Hollywood hat sich das Who's who der internationalen Filmbranche bei den Oscars 2026 getroffen. Die begehrten Goldjungen wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag (16. März) vergeben und die Stars präsentierten sich in ihren schillerndsten Roben. Doch nicht jeder Look konnte auf dem roten Teppich überzeugen.
Oscars 2026: Die glamouröseste Promi-Party des Jahres
Über den begehrtesten Filmpreis der Welt konnten sich unter anderem Michael B. Jordan (bester Hauptdarsteller), Jessie Buckley (beste Hauptdarstellerin), Amy Madigan (beste Nebendarstellerin) und Sean Penn (bester Nebendarsteller) freuen. Aber wer war der modische Abräumer des Abends? Fashion-Bloggerin Jeannette Graf bewertet die stylischen Auftritte der Stars. Die Münchnerin hat langjährige Erfahrung in der Modebranche und arbeitete in verschiedenen leitenden Positionen im Luxussegment.
Nicole Kidman und Demi Moore: "Eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit"
Für die Fashionista stehen die Style-Gewinnerinnen der Oscars 2026 fest: Demi Moore und Nicole Kidman. "Ein ausgesprochen eleganter Auftritt der beiden Schauspielerinnen", sagt Jeannette Graf exklusiv der AZ. "Die Silhouette ist klar und perfekt proportioniert, die Kleider fallen wunderschön mit auffälligen Feder-Details. Die Accessoires sind sehr zurückhaltend gewählt. Genau diese Balance macht beide Looks so stark – eleganter Hollywood-Glamour mit moderner Leichtigkeit."
Nicht gelungen: Diese Oscar-Stars fallen mit ihrem Look durch
Andere Looks hingegen kommen bei der Münchner Mode-Expertin nicht sonderlich gut an – wie etwa der von Melissa McCarthy. Die Komikerin hatte sich für ein "unvorteilhaftes Kleid" entschieden. "Der Schnitt der Glitzer-Robe umspielt nicht ihre Proportionen. Dafür gefällt mir das Styling sehr gut."
Auch Schauspieler Reece Feldman kann bei Jeannette Graf mit seinem modischen Statement nicht punkten: "Einer der schwächsten Looks bei den Männern. Zu viel Schmuck und Accessoires. Das Hemd mit der Schleife ist sonderbar und too much."
Und wie fallen die restlichen Auftritte der Oscar-Stars wie Heidi Klum, Pedro Pascal oder Mikey Madison aus? Mehr dazu sehen Sie in der Bilderstrecke oben.
- Themen:
- Heidi Klum
- Nicole Kidman
- Promis
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen