Sarah Ferguson besucht nach Jahren mit Beatrice wieder Wimbledon

Schon am ersten Tag von Wimbledon hat es die Promis wieder in die sogenannte Royal Box gezogen. Am Montag wurden unter anderem auch Sarah Ferguson und ihre Tochter, Prinzessin Beatrice, gesehen.

(wue/spot) | 30. Juni 2025 - 17:08 Uhr

Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Fergie in der Royal Box in Wimbledon. © imago images/i Images/Stephen Lock

Am Montag haben die diesjährigen Wimbledon Championships begonnen. Wie es sich für das prestigeträchtige Tennisturnier gehört, wurden rund um das Event bereits zahlreiche Stars gesichtet - unter ihnen auch die erste britische Royal. Wie Bilder vom Court zeigen, nahm Prinzessin Beatrice (36) am 30. Juni in der Royal Box, die geladenen Gästen wie Mitgliedern der Königsfamilie oder bekannten Promis vorbehalten ist, Platz. Prinzessin Beatrice kommt mit Mama Fergie Zum Event erschien die Tochter von König Charles' (76) Bruder Prinz Andrew (65) in Begleitung ihrer Mutter Sarah Ferguson (65), die auch einfach nur als Fergie bekannt ist. Eines Berichts zufolge soll es Fergies Wimbledon-Rückkehr nach rund 24 Jahren sein. Sie habe zuletzt im Jahr 2001 das Turnier besucht. Sarah Ferguson kam einst gerne zusammen mit der tragisch verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) zu dem Turnier. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Fergie und Prinzessin Beatrice wurden unter anderem im Gespräch mit Schauspieler Eddie Redmayne (43) und dessen Ehefrau, Hannah Bagshawe (42), gesehen. Und auch zwei ehemalige Fußballstars sicherten sich mit David Beckham (50) und Gareth Southgate (54) Plätze, um sich zu machen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Zu weiteren Promigästen zählten laut britischer Medien Sänger Cliff Richard (84), Sängerin Rochelle Humes (36) oder auch Schauspielerin Isla Fisher (49). Die ehemalige Tennisspielerin Maria Sharapova (38) nutzte die Gelegenheit, um mit Beckham ein Selfie zu knipsen. Sie und schrieb dazu nur: "Lasst die (Wimbledon)-Spiele beginnen."