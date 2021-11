Sagt RTL das Dschungelcamp wegen der Corona-Variante aus Südafrika ab?

Wegen einer neuen Virusvariante ist der Flugverkehr mit Südafrika bereits eingeschränkt. RTL muss in Corona-Zeiten mal wieder reagieren und wohl umplanen. Wird das Dschungelcamp, das man im Januar 2022 in Südafrika produzieren wollte, abgesagt? Findet eine Ersatz-Show auf einer Burg oder wieder in Köln statt?

26. November 2021 - 12:54 Uhr | Steffen Trunk

Die Dschungel-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich © TVNOW /Stefan Gregorowius