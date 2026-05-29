Ruth Moschner privat: Das ist über Partner Peter bekannt

Dieser Mann hat ihr Herz endgültig erobert: Ruth Moschner ist auch nach 20 Jahren Beziehung mit ihrem acht Jahre älteren Partner Peter glücklich. Was ist über ihren Lebensgefährten bekannt?

Für viele Männer zählt Ruth Moschner zu den attraktivsten und schönsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Die gebürtige Münchnerin, die unter anderem für "Grill den Profi" (VOX) und "Genial daneben" (Sat.1) vor der Kamera stand, ist allerdings vergeben. Seit 20 Jahren liebt sie einen für die Öffentlichkeit unbekannten Mann.

Partner Peter: Wer ist der Freund von Ruth Moschner?

Gemeinsam mit ihrem Partner Peter lebt Ruth Moschner zurückgezogen in Berlin. Ihr Privatleben schützt die schöne Blondine bewusst. Das erste Mal angetroffen haben sich die zwei Turteltauben ganz untypisch, wie die AZ berichtete: "Ich selbst habe meinen Freund übrigens in einer Schwulenbar kennengelernt!" Seitdem sind zwei Jahrzehnte vergangen. Geheiratet wurde nie. Das Paar hat auch keine gemeinsamen Kinder.

Ruth Moschner und ihr Partner Peter bei einer Preisverleihung im Jahr 2008. © imago/POP-EYE

Ruth Moschner: Humor als Liebes-Rezept

"Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich wirklich bereit war für eine ernsthafte Beziehung. Ich war immerhin schon 27", verriet Ruth Moschner 2017 gegenüber "t-online". Ihr Liebes-Geheimnis? "Die äußerliche Attraktivität lässt ja mit steigendem Alter doch etwas nach. Wenn man dann noch gemeinsam lachen kann, ist das das beste Erfolgsrezept!"

Auch Autorin: Ruth Moschner veröffentlicht neues Buch

Ruth Moschner machte sich als Moderatorin einen Namen – doch sie ist auch als Autorin äußerst erfolgreich. Die Blondine veröffentlichte bereits sechs eigene Bücher. Das siebte Werk trägt den Titel "Die Fuck-it-List-Challenge" und ist ab Juni 2026 auf dem Markt. Über das Buch erzählte Moschner Ende Mai 2026 gegenüber " ", es richte sich "an alle, die mal wieder Bock auf ihre eigene Meinung haben". Auch verriet die Moderatorin: "Ich versuche mit meiner Fuck-it-List mehr Tiefe in Themen zu bekommen, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir uns von gesellschaftlich aufgedrückten Strukturen oder auch familiären Prägungen verabschieden, dass unser Miteinander viel besser funktionieren kann."

TV-Formate: Ruth Moschner moderierte Quizshow "Buchstaben Battle"

Im Sommer 2020 zeigte ProSieben die Quizshow "Wer sieht das denn?!", die von Ruth Moschner moderiert wurde. Zwei prominente Rateteams traten gegeneinander an und mussten sich Details einer Performance (Tanz, Gesang, Akrobatik) merken. Hinterher mussten sie dazu Fragen beantworten, wie beispielsweise: "Welche Farbe hatten die Ohrringe der Sängerin?" Seit Herbst 2020 stand sie auch für "Buchstaben Battle" vor der Kamera. Ab 2023 wurden jedoch keine neuen Folgen ausgestrahlt. Als Moderatorin war Moschner außerdem bereits für Formate wie "Grill den Henssler", "Grill den Profi" oder "Ewige Helden" tätig.

Ruth Moschner an der Seite von Julian F.M. Stoeckel und Cathy Hummels bei der 20. Verleihung des Felix Burda Award 2025 in Berlin. © imago/pictureteam

Ruth Moschner: Seit 2024 nicht mehr bei "The Masked Singer"

Seit der ersten Staffel "The Masked Singer" saß Ruth Moschner im prominent besetzten Rateteam der ProSieben-Show. Auch 2023 war sie wieder dabei und versuchte, die geheimen Identitäten der verkleideten Promis zu enthüllen. Doch 2024 dann die Überraschung: Ruth Moschner setzte aus. Die Vermutung lag nahe, dass sie selbst unter einer der Masken stecken würde. Ihr Gesicht tauchte aber in keinem der Kostüme auf. Seit 2024 ist Moschner nicht mehr Teil des festen Rateteams von "The Masked Singer".

Ruth Moschner kämpft gegen sexuelle Belästigung im Netz

Auf Instagram bekommt Ruth Moschner immer wieder von Männern sexuelle und belästigende Nachrichten zugesandt. Um dagegen vorzugehen, hat sie den "Fahr zur Höhle Award" ins Leben gerufen. Dafür veröffentlicht die Moderatorin die anzüglichen Messages auf ihrer eigenen Seite.

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Die Moderatorin hat sogar Anzeige wegen sexueller Belästigung bei der Berliner Staatsanwaltschaft erstattet. "Was mich extrem schockiert, [...] dass mir ganz viele 13- bis 14-jährige Mädels schreiben, die sagen: 'Ich kriege sowas auch.' [...] Ich finde das so furchtbar und ekelhaft", erzählte sie 2020 im Gespräch mit RTL.

Ruth Moschner: 2017 bei "Wer wird Millionär?"

2017 stellte Ruth Moschner in Günther Jauchs Quizshow "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" ihr Wissen unter Beweis. Sie scheiterte am Ende an der 500.000-Euro-Frage. "Was unterteilt der Fachmann in die Typen episodisch, periodisch und perennierend?", wollte Jauch wissen. Moschner hörte auf, tippte auf die Antwort "Kinderkrankheiten". Richtig wäre "Flüsse" gewesen. Am Ende ging Ruth Moschner mit 125.000 Euro nach Hause.