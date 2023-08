Rührende Aktion: Mariella Ahrens erfüllt mit Promi-Hilfe Herzenswunsch von 100-jähriger Münchnerin

Mit ihren Verein "Lebensherbst" erfüllt Mariella Ahrens bereits seit über 15 Jahren Senioren-Träume – jetzt rührt sie eine 100-jährige Künstlerin mit einer Aktion zu Tränen.

Tränen der Rührung und des Glücks: "Wünsch dir was mit Mariella Ahrens". So macht die Schauspielerin Senioren glücklich! Große Emotionen – doch diesmal nicht auf der Bühne, sondern im Foyer der Komödie im Bayerischen Hof: Mariella Ahrens, sie spielt dort noch bis zum 14. August das heiter-besinnliche Stück "Abschiedsdinner", hatte am Mittwochnachmittag zu einer Charity-Vernissage geladen.

Mariella Ahrens: Seit 2005 erfüllt die Schauspielerin Senioren ihre größten Träume

Wie kam es dazu? Mit ihrem Verein "Lebensherbst" e.V. erfüllt die Berliner Schauspielerin seit 2005 deutschlandweit und Wünsche für bedürftige Senioren in ganz Deutschland. Bei ihrem jüngsten Besuch in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt AWO München Stadt in der Gravelottestraße in Haidhausen kam ihr die Herzensangelegenheit der Malerin Gerda Sachweh-Tänzer zu Ohren, denn die 100-Jährige wünschte sich noch einmal eine Ausstellung mit ihren farbexplosiven Öl-Gemälden.

Verein "Lebensherbst": Von Weihnachtsfeiern bis Konzerten wurden schon zahlreiche Wünsche erfüllt

Für "Wunschfee Mariella" Anlass genug, flugs eine Vernissage mit 13 Bildern für sie zu organisieren …. "Ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen. Dieses innige und liebevolle Verhältnis beflügelt mich, mein ganzes Engagement für Senioren einzusetzen“, verrät Mariella Ahrens. Dies sei für sie einfach eine Frage des Respekts. Und: "Neben Zuzahlungen zu Zahnprothesen, Brillen oder anderen lebensnotwendigen Dingen haben wir im Laufe der Zeit schon viele Wünsche erfüllt: Zum Beispiel eine Ballonfahrt mit vier Senioren, Reisen zu Kindern und Enkeln, ein Privatkonzert für einen Klavierlehrer, darüber hinaus organisieren wir Konzerte, Ü70-Parties und Weihnachtsfeiern in den Heimen – und ich versuche, sooft wie möglich selbst dabei zu sein."

Die 100-jährige Künstlerin hat viel zu erzählen

Gerade beugt sie sich liebevoll zum Rollstuhl von Gerda Sachweh-Tänzer hinab. Am 21. August wird die Malerin (Markenzeichen: ein windhauchfeiner Pinselstrich) 101 Jahre alt, seit 2019 lebt sie in der Einrichtung der AWO München Stadt und hat ein spannende Lebensgeschichte zu erzählen: Unfreiwillige Flucht aus ihrer Heimat Oberschlesien bis zur Selbstfindung durch die Kunst.

Die bekannte deutsche Malerin absolvierte die Meisterschule für Angewandte Kunst Breslau, die Akademie der bildenden Künste in München, die Internationale Akademie in Salzburg, hatte zahlreiche Ausstellungen und bekam 1964 den Ehrenpreis der Stadt Salzburg. Ihr Stil ist geprägt von den Vertretern der Wiener Schule des phantastischen Realismus, wie Professor Ernst Fuchs oder Arik Brauer.

Seniorin zu Tränen gerührt: "Es war mein größter Wunsch, noch einmal meine Bilder auszustellen"

Der AZ sagt Gerda Sachweh-Tänzer und wischt sich ein Tränchen des Glücks aus den Augen: "Es war mein größter Wunsch, noch einmal meine Bilder auszustellen, die letzte Ausstellung hatte ich vor zehn Jahren. Dass es wirklich klappt, und vor allem so schnell, hätte ich mir nie träumen lassen! Danke, Mariella Ahrens, und danke an den Verein Lebensherbst, dass mir dies ermöglicht wurde, ich bin sehr sehr sehr glücklich".

Live-Konzert für Senioren

Für Tränen der Rührung sorgte dann auch "Traumschiff"-Sängerin Sarah Laux bei ihrem stimmgewaltigen a-cappella-Gänsehaut-Auftritt (also live und ohne Mikro) mit den Klassikern "Non, je ne regrette rien" und "Für mich soll's rote Rosen regnen", Rollstuhlfahrerin Sigrid Klaas (84) die auch aus der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt AWO München Stadt mitkam, war mehr als ergriffen und bat um Zugabe

Dabei: Mariella Ahrens Bühnenkollegen Martin Semmelrogge und Marko Pustišek, die ihr für ihre Lebensherbst-Aktion zur Seite standen. "Die Bilder sind toll und irgendwie jugendlich, man sieht, dass Frau Sachweh-Tänzer ihr Leben der Kunst gewidmet hat. Kunst muss man müssen, das ist bei mir als Schauspieler und Regisseur auch so", so Pustišek, der nächste Woche schon wieder im Contra Kreis Theater in Bonn das Stück "Das Blaue vom Himmel" probt.

Die 100-Jährige begeistert noch heute mit ihrer Kunst

Chansonette und Sängerin Susi Brantl, die Schauspieler Hans Stadlbauer, Peter Kollmann und "Dahoam is Dahoam"-Darsteller Markus Baumeister, er verriet: "Mein Vater war auch Künstler, ich bin mit Kunst aufgewachsen. Und begeistert von der 100-jährigen Malerin und ihren farbintensiven Bildern."

Schauspielerin Jutta Kammann fügte hinzu: "Es ist wunderbar, wie sich Mariella Ahrens für pflegebedürftige, ältere Menschen einsetzt – und mit welcher Innigkeit sie mit ihnen umgeht."

Sachweh-Tänzer lernte bei einem gebadetem Künstler

Wolfgang Prinz half schon am Vormittag fleißig beim Aufbau der Werke. Er hielt eine kleine Laudatio, und schwärmte von seiner Künstler-Kollegin: "Eine großartige Malerin, man sieht den Einfluss von Professor Ernst Fuchs, den Frau Sachweh-Tänzer weiterentwickelt hat. Den Professor Fuchs habe ich auch gekannt, ich habe ihn dreimal auch gemalt, dafür hat er mir ein Bild gezeichnet."

Deborah "Debby" Müller brachte es auf den Punkt: "Die Bilder sind wahnsinnig ausdrucksstark, man sieht, dass die Malerin ihre Emotionen darin verarbeitet hat, vor allem auch in den Selbstporträts. Ich finde, sie gehören in ein Museum", sagt die Schauspielerin. Und: "Mein Vater Ernst Müller ist auch Kunstmaler, deshalb kenne ich mich ein bisschen aus. Und was Mariella Ahrens mit ihrem Verein Lebensherbst e.V. auf die Beine stellt – Hut ab!"