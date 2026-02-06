RTL nimmt Simone Ballack Halskette mit Emilios Asche ab: Harte Konsequenz im Dschungelcamp

In schweren Zeiten sollten Freunde einem eigentlich beistehen. Dass das auch anders laufen kann, musste Simone Ballack auf die harte Tour erfahren. Im Dschungelcamp berichtet die ehemalige Münchnerin, wie sie nach dem Tod ihres Sohnes Emilio plötzlich ausgegrenzt wurde. Dann muss sie sich noch von einem sehr wertvollen Schmuckstück verabschieden.

Simone Ballack ist auf dem besten Weg, 2026 die Dschungelkrone zu gewinnen. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" macht die Unternehmerin und Society-Lady eine gute Figur: Sie zeigt sich nahbar, locker und schreckt vor Konflikten nicht zurück. Die 49-Jährige lässt auch tief in ihr Seelenleben blicken, als es um ihren verstorbenen Sohn geht.

So hat Simone Ballack vom Tod ihres Sohnes erfahren

Simone Ballack musste etwas ertragen, das keine Mutter je erleben sollte. Mit nur 18 Jahren starb ihr Emilio bei einem tragischen Unfall in Portugal. Im Dschungelcamp 2026 blickt sie auf die Todesnacht zurück und schildert, wie sie diesen Moment des Verlustes erlebt hat: "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt." Bevor sie den Anruf mit der schlimmen Nachricht bekam, habe sie nicht schlafen können und in ihrem Haus in Deutschland laute Geräusche gehört. "Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist."

Simone Ballack habe in diesem Moment eine Energie gespürt, die vorher noch nie da gewesen sei. Die Vorstellung, dass sie ihren Emilio wahrgenommen hat, spendet ihr Trost. "Ich glaube ja an Engel und auch an Energien. Da ziehe ich mir meine Kraft raus. Das hilft mir."

Simone Ballack spricht im Dschungelcamp über ihren verstorbenen Sohn Emilio. © RTL, imago

Strafe nach Regelbruch: Simone Ballack muss Kette abgeben

In Australien hat Simone Ballack ein ganz besonderes Erinnerungsstück an ihren Sohn dabei. Wie sie der AZ exklusiv vor ihrem Einzug ins Camp verraten hatte, trägt sie eine Halskette mit einem Stein, der aus einem Teil von Emilios Asche gepresst wurde. Doch davon muss sie sich an Tag 14 verabschieden, denn den Stars werden die Luxusgegenstände abgenommen – sie haben gegen zu viele Regeln verstoßen.

Die Münchnerin hätte ihre geliebte Kette behalten können, denn die Produktion will nicht alle Extra-Utensilien der Stars beschlagnahmen. Doch Simone Ballack verzichtet zum Wohl von Hardy Krüger jr. und Hubert Fella, damit die beiden ihre Ohrstöpsel zum Schlafen nutzen können. Unter Tränen gibt sie das wertvolle Schmuckstück ab.

Freunde und Bekannte wenden sich plötzlich ab: "Mein Umfeld ist klein geworden"

Kaum vorstellbar, wie eine Mutter mit einem derartigen Verlust umgehen soll. Doch die ehemalige Münchnerin hat bei dem tragischen Unfall noch mehr verloren, wie sie verrät. Menschen aus ihrem engen Umfeld hätten sich in ihrer Gegenwart plötzlich anders verhalten. "Freunde haben mich beobachtet und kritisiert. Ich habe mich dann noch von meinem Mann getrennt, und dann wurde gesagt: 'Die ist schwierig.'" Immer wieder habe sie ungebetene und teilweise unangebrachte Tipps bekommen: "Da sind dann plötzlich alle Hobby-Psychologen, die dir erklären, wie du dich zu verhalten hast. Ich kann selbst einschätzen, wie ich mich verhalten muss."

Samira Yavuz kommen bei den Erzählungen von Simone Ballack über deren Verlust die Tränen. © RTL

Viele Menschen seien in dieser Zeit auf Abstand zu Simone Ballack gegangen. "Womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass viele den Kontakt abbrechen", sagt sie unter Tränen. "Du läufst über die Straße und siehst plötzlich Leute, die du kennst, die sich dann wegdrehen." Sie sei nicht mehr auf Partys in der Society eingeladen worden, wie sie offenbart. "Mein Umfeld ist so klein geworden." Der letzte Ausweg für die ausgestoßene Promi-Lady: ein Umzug nach Italien. Am Gardasee hat sie für ein Hotel ihres Ex-Partners Heiko Grote den Posten als Geschäftsführerin übernommen. "Ich wollte nur noch weg aus meinem Umfeld."

Verhältnis zu Mutter und Vater: Es besteht kein Kontakt

Es sind harte Worte, die Simone Ballack im Dschungelcamp ausspricht. Rückhalt und Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie. Neben Emilio (*2002, †2021) hat sie mit Ex-Fußballer Michael Ballack zwei weitere Söhne: Louis (*2001) und Jordi (*2005).

Michael Ballack mit seinen Söhnen im Jahr 2013. © imago/MIS

Dass die ehemalige Spielerfrau ein sehr enges Verhältnis zu ihnen hat, kommt nicht von ungefähr – sie selbst hatte in ihrer Kindheit und Jugend keine gute Beziehung zu ihren Eltern. "Ich habe mich daran gewöhnt", sagte Simone vor wenigen Tagen dazu. Zu ihrer Mutter herrsche seit 14 Jahren Funkstille – offenbar mit gutem Grund, wie sie ausplauderte: "Meine Mutter hat mich ja rausgeschmissen, weil die nicht alle Latten am Zaun hat. Ich will auch gar keinen Kontakt mit ihr. Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne."

Was zu dem Rauswurf und dem Bruch geführt hatte, verriet Ballack dabei nicht. Zum Vater soll das Verhältnis nicht unbedingt besser sein, ihn habe Simone Ballack zuletzt auf Emilios Beerdigung 2021 gesehen. Ihre Kindheit sei von den zerrütteten Familienverhältnissen geprägt gewesen, wie sie weiter berichtete: "Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sieben war, und davor kann ich mich eigentlich nur an Krieg erinnern."

Ist das die Top drei fürs Dschungelcamp-Finale?

Ob Simone Ballack mit ihrer herzlichen, emotionalen und ehrlichen Art bei den Zuschauern ankommt? Aktuell sieht es ganz danach aus, denn im Voting der AZ-Leser liegt sie aktuell auf Platz 2, knapp hinter Gil Ofarim. Auf dem dritten Rang thront Hubert Fella. Ob sich die drei VIPs tatsächlich ein Ticket ins Finale sichern können, sehen die Zuschauer am kommenden Wochenende. Am Sonntagabend (8. Februar) entscheidet sich dann, wer die Krone mit nach Hause nehmen darf.