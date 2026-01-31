AZ-Plus
Voting-Ergebnis nach erstem Dschungel-Exit: Dieser Kandidat liegt weit vorne

Halbzeit im Dschungelcamp 2026: Die Rauswahl hat bereits begonnen und die Reihen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" lichten sich nach und nach. Wie stehen die Kandidaten im AZ-Ranking? Wer hat große Chancen auf den Sieg? Hier können Sie weiter abstimmen...
Steffen Trunk,
Sven Geißelhardt
Welcher Dschungelcamper liegt im AZ-Voting vorne?
© RTL

Wer kann sich heuer im Dschungelcamp 2026 durchsetzen und die Krone ergattern? Nur noch wenige Tage sind es bis zum Finale und dann steht fest, wer Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen zeigt, welcher Promi bei den Fans besonders polarisiert. Zwei VIPs stehen dabei unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit: Musiker Gil Ofarim, der nach seinem Davidstern-Skandal einen Neuanfang wagt, und Ariel Hediger, die mit ihren krawalligen Aussetzern und Allüren unterhält.

Zuschauer entscheiden im Voting, wer aus dem Camp muss

Seit Freitag (30. Januar) entscheiden die Zuschauer über die Rauswahl der IBES-Kandidaten. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr.

Im Regelfall geben die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!

Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei

Alle zwölf Kandidaten sind ins Camp eingezogen, doch nicht alle sitzen noch drin. RTL zeigt die Show seit dem 23. Januar. Diese Star-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

  • Schauspielerin Mirja du Mont
  • Reality-Star Umut Tekin
  • Schauspieler Stephen Dürr
  • Reality-Star Samira Yavuz
  • TV-Bauer Patrick Romer
  • Unternehmerin Simone Ballack
  • Schauspieler Hardy Krüger
  • Reality-Star Eva Benetatou
  • Produkttest-Legende Hubert Fella
  • Reality-Star Ariel Hediger
  • Musiker Gil Ofarim

Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?

Wer in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi.

Dschungelcamp 2026: Wer holt sich die Krone?

Hubert Fella ist der Favorit der AZ-Leser und liegt in der Umfrage aktuell vorn – direkt gefolgt von Mirja du Mont und Simone Ballack (Stand: 31. Januar, 15 Uhr).

Sie nervt Mitcamper und Zuschauer

Der Schweizer Reality-Star Ariel Hediger schrie sich durch die ersten Dschungelcamp-Folgen. Die Zuschauer wählten sie regelmäßig in die Dschungelprüfungen. Doch wird ihr auch die Dschungelkrone zugetraut? Gönnt das TV-Publikum Ariel den Sieg? Die AZ-Leser wählen die Influencerin mit 12,90 Prozent auf Platz 4.

Umfrage: Platz 5 für Gil Ofarim

Gil Ofarim, der mit seiner "Ich darf darüber nicht sprechen"-Attitüde im Dschungelcamp für Furore sorgt, landet in der Umfrage mit 10,93 Prozent im Mittelfeld. Gelingt ihm noch die Aufholjagd? Kann er noch Sympathiepunkte sammeln?

Letzter Platz belegt aktuell Stephen Dürr

Im AZ-Voting geht der letzte Platz nach dem Rauswurf von Nicole Belstler-Boettcher an Schauspieler Stephen Dürr (2,59 Prozent). Er wackelt und steht damit als nächster VIP vor dem IBES-Aus.

  • Odysseus51 am 04.02.2025 09:15 Uhr / Bewertung:

    Die meisten kenne ich gar nicht.
    Für viele anscheinend wichtiger als die Wahl am 23.Februar.

  • Wendeltreppe am 05.02.2025 11:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Odysseus51

    Und wo ist Ihr Problem? Was hat das Dschungelkamp im Fernsehen mit der Wahl am 23. Februar zu tun?

  • Der wahre tscharlie am 27.01.2026 18:13 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wendeltreppe

    Ein Glück dass er sich nur "Odysseus" nennt und nicht "Orakel von Delphi". Sonst käme noch eine Weissagung zum 23. Febr.

