RTL gibt Anna Ermakova neuen "Let's Dance"-Tanzpartner – Mutter wird emotional

Bei "Let's Dance" werden die Karten (vorerst) neu gemischt. Die verbliebenen Promis bekommen neue Tanzpartner. Ob das für dicke Luft sorgen wird? Boris Beckers Tochter Anna Ermakova zählt zu den Favoritinnen und muss für die nächste Show mit Christian Polanc proben.

Anna Ermakova und Sharon Battiste müssen bei "Let's Dance" die Partner tauschen. Bei der kommenden Ausgabe der RTL-Show tanzt die Tochter von Boris Becker nicht mehr mit Valentin Lusin auf dem Parkett, sondern mit Christian Polanc, der zuvor mit der Ex-"Bachelorette" das Tanzbein schwang. Das gab RTL am Sonntagmittag bekannt.

"Let's Dance": Sharon Battiste tanzt jetzt mit Valentin Lusin

Erstmals in der "Let's Dance-"Geschichte werden alle Promis einen neuen Trainings- und Show-Partner bekommen. Das hatten die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der vergangenen Show am Freitagabend verkündet. Sharon Battiste ist mit dieser Entscheidung gar nicht glücklich. Unter Tränen sagte sie in die Kamera: "Ich habe beim Wort Überraschung an etwas Positives gedacht, stattdessen passiert so etwas." Und weiter: "Das find ich scheiße, weil man den Weg ja auch zusammen geht und ich möchte nicht tauschen."

Anna Ermakova muss am Freitag auf ihren Profitänzer Valentin Lusin verzichten © dpa/Rolf Vennenbernd

Tränen wegen Tochter Anna: Angela Ermakova erstmals bei "Let's Dance" dabei

Beckers Tochter Anna Ermakova sahnte wieder 30 Punkte ab und gilt als Favoritin der Staffel. Zum ersten Mal war auch Mutter Anna Ermakova im Studio von "Let's Dance" dabei. Die 55-Jährige wurde emotional: "Ich habe manchmal Tränen in den Augen. Ich bin natürlich so emotional, weil ich ihre Mutter bin. Aber ich glaube, die anderen Zuschauer berührt es genauso." Und weiter: "Ich bin extrem stolz. Für mich ist es wie die Geschichte von Cinderella. Jetzt ist es Annas Ball und sie gibt ihr Bestes."

Neue Paarungen bei "Let's Dance": Die Promis und Tänzer in Show 6: