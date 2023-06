RTL erteilt Verbot: Promi-Kandidat Philipp Boy von "Let's Dance" spricht darüber

Philipp Boy belegte Platz drei bei "Let's Dance" 2023. Der Ex-Kunstturner macht jetzt öffentlich, was RTL während der Staffel verboten hat.

Alles ist streng geregelt, damit die erfolgreiche Tanz-Show "Let's Dance" auch weiterhin so gute Quoten einfahren kann. Bei Privatsender RTL wird kaum etwas dem Zufall überlassen. Die hohe Professionalität, die viele in Köln schätzen, kann aber auch Auswirkungen auf Show-Teilnehmer haben. Jetzt machte Philipp Boy öffentlich, was ihm RTL während der "Let's Dance"-Staffel verboten hat.

"Let's Dance": Philipp Boy bekam 15 Wochen langes Friseur-Verbot

Vor zwei Wochen endete das Finale von "Let's Dance". Anna Ermakova holte sich vor Julia Beautx und Philipp Boy den Tanzpokal. Doch erst jetzt wird enthüllt, welche TV-Klausel die Kandidaten aufgedrückt bekommen haben. Der ehemalige Turner Philipp Boy verrät, was er während den 15 (!) Wochen, die er für "Let's Dance" trainierte und vor der Kamera stand, nicht machen durfte.

Philipp Boy zeigte sich in der Instagram-Story mit einer Mini-Veränderung: "Nach 15 Wochen mal die alte Frisur wieder. Ich durfte sie ja nicht kurz schneiden, damit sie eben für die Shows ein wenig mit den Haaren spielen konnten."

Endlich wieder beim Frisur gewesen: Philipp Boy ließ sich nach "Let's Dance" die Seiten kürzer schneiden. © Instagram/Philipp Boy

Alles für die Show: RTL gibt Teilnehmern strenge Vorschriften

Was der 35-Jährige meint: Wöchentlich standen wechselnde Mottos bei "Let's Dance" an, um die RTL-Show noch abwechslungsreicher zu gestalten und ein Millionenpublikum zu unterhalten. Die Promis präsentierten nicht nur neu erlernte Tänze, sondern ließen sich von Stylisten auch optisch verwandeln. Es wurden zusätzliche Haare in Frisuren gepackt oder aber mit viel Gel und Haarspray Scheitel gelegt, wo eigentlich gar keine sind.

Tränen bei Philipp Boy: Motsi Mabuse herrschte Turner nach Tanz an

Philipp Boy scheint froh darüber zu sein, dass die Seiten wieder kurz geschnitten sind. Der Ex-Kunstturner zählte bei "Let's Dance" zu den absoluten Publikumslieblingen. Nur dank der Zuschauer konnte er trotz Mega-Patzer im Halbfinale ins Finale der RTL-Sendung einziehen. Besonders die Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi herrschten Boy für seine schlechte Leistung an.

Im Staffel-Finale von "Let's Dance" lieferte Philipp Boy allerdings voll ab. Gemeinsam mit Patricija Ionel begeisterte der 35-Jährige die Jury und Zuschauer – trotz verbotenem Kuss auf der Tanzfläche.