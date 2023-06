Ekaterina Leonova von Ex-Tanzpartner auf Gerücht angesprochen: Was geht mit Timon Krause?

Sind Ekaterina Leonova und Timon Krause ein Paar? Nun wird die "Let's Dance"-Tänzerin sogar von Ingolf Lück auf die brisanten Schlagzeilen angesprochen.

Die Gerüchteküche rund um eine angebliche Beziehung der "Let's Dance"-Tanzpartner Ekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause kocht immer höher. Dazu hat offenbar auch ein alter Bekannter von Ekaterina eine (nicht ganz Ernst gemeinte) Meinung.

"Let's Dance" als Kuppel-Show: Was geht bei Timon Krause und Ekat?

Vielen "Let's Dance"-Paaren wurde schon ein Techtelmechtel angedichtet – hin und wieder, wie etwa bei Rebecca Mir und Massimo Sinató oder Luca Hänni und Christina Luft, bewahrheiten sich diese sogar. Doch wie sieht das Ekaterina und Timon aus?

Dass die beiden auf dem Tanzparkett sehr gut harmonieren, haben sie schon mehrfach bewiesen. Auf AZ-Nachfrage äußerte sich auch Motsi Mabuse dazu – allerdings ohne zu viel zu verraten: "Zwischen den Tanzpaaren muss es vor der Kamera funken und manchmal funkt es zu sehr oder es sieht zumindest danach aus – man weiß es nicht."

Viele Fans und Zuschauer sind sich aber schon lange sicher: Da läuft doch mehr? Immerhin haben sich beide während der Dreharbeiten von ihren Partnern getrennt.

Timon Krause soll laut " " seiner damaligen Freundin Sarah sogar plötzlich verboten haben, ans "Let's Dance"-Set zu kommen, weder zu Proben noch Live-Shows durfte sie erscheinen.

Gerüchte um Ekatarina Leonova und Timon: Massimo Sinató und Ingolf Lück gießen Öl ins Feuer

Im "Let's Dance"-Finale heizte dann Massimo Sinató die Gerüchte weiter an: Als Timon und Ekaterina sich in einem Moment umarmen und Massimo hinter den beiden steht, formt er seine Hände demonstrativ und für alle Kameras gut sichtbar zu einem Herz.

Ekaterina fand diese Anspielung wohl nicht schlimm, immerhin veröffentlichte sie die Szene in ihrer Instagram-Story und kommentierte das Ganze mit "Massimo!!!" und ein paar Smileys.

Nun musste sich Ekaterina sogar vor einem alten Bekannten quasi rechtfertigen: Bei einem Shoppingbummel mit einer Freundin traf sie auf Ex-"Let's Dance"-Sieger Ingolf Lück.

Der ließ es sich nicht nehmen, die Tänzerin auf die Gerüchte anzusprechen: "Was muss ich da über dich lesen in der Zeitung? Ab nach Hause an den Herd, wo du hingehörst!", maßregelt er scherzhaft seine ehemalige Tanzpartnerin in dem Clip. Diese erwidert darauf nur lachend: "Ich war brav, Papa!" Ob "Let's Dance" wohl bald ein neues offizielles Liebespaar zu verantworten hat? Es bleibt spannend.