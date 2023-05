Von RTL zu HSE: Verlässt Motsi Mabuse "Let's Dance" für eine neue Karriere?

Seit Jahren ist Motsi Mabuse ein gefeierter TV-Star. "Let's Dance" ohne die quirlige Tänzerin hinterm Jury-Pult ist eigentlich unvorstellbar. Doch auch die 42-Jährige wagt sich nun in neue Gefilde und launcht ihre eigene Kosmetiklinie "lovemore". Dafür wird sie für HSE sogar zur Homeshopping-Queen. Was ist dann mit ihrem Job bei RTL? Die AZ hat bei ihr nachgehakt.

"Ich war noch nie so aufgeregt", offenbart Motsi Mabuse in München. Die "Let's Dance"-Jurorin hat zum exklusiven Dinner geladen, um ihre erste eigene Beauty-Linie "lovemore by Motsi Mabuse" vorzustellen. Die AZ war vor Ort und hat mit der sympathischen Profi-Tänzerin gesprochen. Wird sie etwa ihren RTL-Job zugunsten einer Karriere im Homeshopping beenden?

Ab dem 7. Juni wird Motsi Mabuse ihre eigenen Produkte exklusiv beim Sender HSE [Home Shopping Europe, d.R.] anbieten. Doch wie kam es überhaupt dazu? "Ich hatte das Gefühl, dass die Fronten in Bezug auf Schönheitsideale härter werden", sagt sie im Gespräch mit der AZ. Für den Namen hat sich die 42-Jährige ganz bewusst entschieden: "Dann kam die Idee zu 'lovemore', also liebe dich selbst mehr, liebe allgemein mehr."

Motsi Mabuse verrät Schönheits-Geheimnis: "Nicht jeder will zum Beauty-Doc rennen"

Die "Let's Dance"-Jurorin setzt dabei jedoch nicht auf den altbewährten "Anti Aging"-Effekt, sondern will offener mit dem Thema Älterwerden umgehen. "Man lässt es furchtbar klingen, älter zu werden! Nicht jeder will sofort zum Beauty-Doc rennen, um sich verjüngen zu lassen", betont Motsi Mabuse. Sie selbst begegnet dem Prozess des Alterns bewusst. "Ich glaube, dass innere Zufriedenheit sehr wichtig ist, dort sollte man bei sich selbst anfangen. Ich finde jedes Jahr, das ich mit meiner Familie und meinen Freunden erleben darf, ist ein Geschenk. Es geht dabei nicht ums Altern, denn es kann jederzeit vorbei sein."

Wird Motsi Mabuse auch 2024 bei "Let's Dance" zu sehen sein?

Auch wenn Motsi Mabuse ab Juni bei HSE zu sehen sein wird, scheint ihr Job bei RTL nicht gefährdet zu sein. Auf die Frage, ob sie auch 2024 neben Jorge González und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury sitzen wird, antwortet sie lachend: "Wenn wir noch leben, sind wir wieder dabei." Für ihre Kollegen wäre ein Ausstieg höchstwahrscheinlich sehr traurig, denn die Tänzerin betont den starken Zusammenhalt ihrer "TV-Familie", bei der selbst eine gemeinsame Party nicht ungewöhnlich ist: "Gerade mit Daniel Hartwich kann man gut feiern (lacht). Dadurch, dass wir auch die 'Let’s Dance'-Tour machen, unter anderem auch in München, ist man viel gemeinsam unterwegs, da muss man einander unterstützen."

Motsi Mabus und Judith Williams: Gemeinsame Arbeit für "lovemore"

Trotzdem will sich die 42-Jährige neben "Let's Dance" auch auf andere Projekte konzentrieren. Für ihre Premiere bei HSE erhält sie Unterstützung von einer Promi-Dame, die sich ein Imperium im Bereich Kosmetik aufgebaut hat: Homeshopping-Queen Judith Williams. "Judith ist für mich ein absolutes Vorbild", schwärmt Motsi Mabuse von ihrer Kollegin. "Sie hat ihr eigenes Business und steht damit auch für Frauen ein. Es gibt diese Hardcore-Businessfrauen, mit denen man fast schon keine normale Unterhaltung mehr führen kann. Da gehört Judith definitiv nicht dazu, denn sie hat ihre künstlerische Seite – das verbindet uns."

Judith Williams ist ihrerseits auch begeistert von Motsi Mabuse, wie sie der AZ verraten hat: "Das, was Motsi mit Tanzen macht, ist so ähnlich wie das, was man mit Kosmetik macht. Dabei geht es nicht so sehr um 'Anti Aging', sondern vielmehr darum, sich um sich selbst zu kümmern, sich zu lieben und stolz sein Gesicht zu zeigen."