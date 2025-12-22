RTL bestätigt erste Dschungelcamp-Kandidatin: Diese Promi-Ex ist dabei

In wenigen Wochen startet das Dschungelcamp in eine neue Runde. Wer wird 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein? Die AZ präsentiert die heißesten Gerüchte zu den Promi-Kandidaten. RTL hat die erste Teilnehmerin inzwischen bestätigt.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Wer als Kandidat ins Dschungelcamp einzieht, hat den Sprung in den Olymp des Trash-TVs geschafft. Auch 2026 wird das beliebte Format bei RTL laufen – doch welche Promis werden Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) im australischen Busch begrüßen? Die AZ gibt einen Überblick, wer aktuell für die kommende Staffel gehandelt wird.

Mirja du Mont im australischen Busch? Ex-Frau von Sky du Mont soll dabei sein

Erst kürzlich hatte Mirja du Mont (49) in einem Interview verraten, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht in Erwägung zu ziehen. Damit wollte sie Fans wohl auf eine falsche Fährte locken. Wie inzwischen bestätigt hat, wird die Ex-Frau von Sky du Mont im Januar 2026 am Lagerfeuer im australischen Busch Platz nehmen.

Mirja du Mont gewann 2025 bei "Die Verräter". Ob sie 2026 das Dschungelcamp für sich entscheiden wird? © imago/PanamaPictures

Nicole Belstler-Boettcher: Tochter von Schauspiel-Ikone bald im RTL-Dschungel?

Sie ist die Tochter der Schauspiel-Ikone Grit Boettcher. Nicole Belstler-Boettcher dürfte vielen TV-Zuschauern durch ihr Mitwirken in Serien wie "Marienhof" oder "Die Rosenheim-Cops" bekannt sein. Die Münchnerin konnte bereits Reality-TV-Luft schnuppern, denn 2018 war sie bei "Promi Big Brother" dabei. Nun steht offenbar die Dschungelcamp-Teilnahme an, wie "Bild" berichtet.

Nicole Belstler-Boettcher machte sich als Schauspielerin einen Namen. Nun soll sie als Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt werden. © imago/Marja

Gemeiner TV-Bauer: Patrick Romer soll bald nach Australien reisen

Patrick Romer, bekannt aus "Bauer sucht Frau" und "Das Sommerhaus der Stars", greift offenbar nach der Dschungelkrone. Doch dabei braucht er die Unterstützung der Zuschauer, was sich als schwierig erweisen könnte. Der TV-Bauer machte sich unbeliebt, nachdem er seiner einstigen Freundin Antonia Hemmer im TV fiese Sprüche gedrückt hatte. Ob er schon bald im Dschungelcamp stänkert? Das wird sich in nur wenigen Wochen herausstellen.

Patrick Romer machte sich bei vielen Fans in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" sehr unbeliebt. Zieht er schon bald ins Dschungelcamp? © imago/Gartner

Soap-Star Stephen Dürr könnte Dschungelcamper werden

Auch Stephen Dürr, der sich als TV-Star in Daily-Soaps wie "Unter uns" oder der Serie "In aller Freundschaft" einen Namen machte, wird als potenzieller Dschungelcamp-Kandidat gehandelt. Zuletzt war er 2016 bei "Promi Big Brother" und 2025 bei "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Stephen Dürr soll laut "Bild"-Informationen Teil des Dschungelcamp-Casts 2026 sein. © imago/Gartner

Ariel Hediger: Krawallige Reality-Queen am australischen Lagerfeuer

Mit gerade einmal 22 Jahren hat Ariel Hediger für viel krawallige Unterhaltung im TV gesorgt. Die Schweizerin dürfte einigen Trash-TV-Fan durch Formate wie "Are You The One?" oder "Prominent getrennt" ein Begriff sein. Ab Januar könnte sie für Rabatz im Dschungelcamp sorgen, denn laut " " soll Hediger Teil der kommenden Staffel werden.

Heißes Gerücht: Promi-Ehemann Hubert Fella bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Die Reihen im "Dschungelcamp" füllen sich weiter. Auch Hubert Fella wird als Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gehandelt. Der Ehemann von Matthias Mangiapane konnte bereits mit "Das Sommerhaus der Stars" (2017) und "Kampf der Realitystars" (2020) TV-Erfahrungen sammeln. Seine bessere Hälfte hatte 2018 im australischen Busch am Lagerfeuer Platz genommen.

Hubert Fella ist mit Realitystar Matthias Mangiapane verheiratet. © BrauerPhotos/F.Seidel

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Feiert Simone Ballack ihr Reality-TV-Comeback?

Simone Ballack soll 2026 Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein. Offiziell bestätigt wurde das bislang (noch) nicht. Klar ist aber: Mit der Ex-Partnerin von Michael Ballack würde sich RTL einen großen Promi-Namen ins Dschungelcamp holen. Wie die AZ weiß, wurde die 49-Jährige bereits für die Dschungelcamp-Staffel von 2025 angefragt. Bei den Gagen-Verhandlungen soll man jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. Jetzt sieht das womöglich anders aus: RTL lockt wohl mit einem lukrativen Angebot und einer Gage, die Simone Ballacks Ansprüchen entspricht. Die Münchner Freundinnen und die Society freuen sich.

Simone Ballack wurde als Ehefrau von Profifußballer Michael Ballack bekannt. Doch wie sieht es inzwischen privat bei ihr aus? © imago/STAR-MEDIA

Schauspieler Hardy Krüger Jr.: Im Januar im Dschungelcamp?

Sein Vater, Filmlegende Hardy Krüger, war in Hollywood eine echte Größe. Zwar konnte Hardy Krüger Jr. nicht an diese Erfolge anknüpfen, doch möglicherweise winkt schon der Titel des Dschungelkönigs. Laut "Bild" will der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat in Australien sein wahres Gesicht hinter der öffentlichen Person zeigen.

Hardy Krüger Jr. soll ein angefragter Dschungelcamp-Kandidat sein © imago/star-media

Nach Sommerhaus-Skandal: Umut Tekin bei RTL gefragt

Auf der "Dschungelcamp"-Wunschliste soll auch Umut Tekin stehen. Der TV-Macho wurde durch "Die Bachelorette" und "Temptation Island VIP" einem breiten Publikum bekannt. Mit Freundin Emma Fernlund zog er 2024 ins "Sommerhaus der Stars" – und zoffte sich ins Aus. Kurze Zeit später gab das Paar die Trennung bekannt. Ob der Ex bald am australischen Lagerfeuer über seine Verflossene auspacken wird?

Umut Tekin und Emma Fernlund sind seit 2024 getrennt © imago images/Future Image / Nicole Kubelka

Einst "Let's Dance"-Sieger, heute umstritten: Gil Ofarim soll ins Dschungelcamp einziehen

Es wäre ein Auftritt, der für Wirbel sorgen würde: Musiker und "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim soll 2026 zum Teilnehmerfeld des Dschungelcamps gehören. Der gebürtige Münchner ist als Solokünstler sowie mit den Musikgruppen "Zoo Army" und "Acht" unterwegs.

Gil Ofarim soll angeblich ins Dschungelcamp 2026 einziehen. © imago/Sven Simon

In den vergangenen Jahren machte Ofarim vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nach einem Rosenkrieg mit Ehefrau Verena kam es 2021 zu einem großen Skandal um den Musiker: Er warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor – was sich später jedoch als Verleumdung erwies. Das "Dschungelcamp" könnte für Gil Ofarim die letzte Chance sein, das zerstörte Image wieder aufzupolieren.

Von der Ersatzbank ins Dschungelcamp: Eva Benetatou

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou wird ebenfalls als potenzielle Kandidatin für das nächste "Dschungelcamp" gehandelt. Die einstige "Bachelor"-Finalistin war in einigen Reality-Formaten zu sehen: Von "Promi Big Brother" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Kampf der Realitystars" war alles dabei. 2025 soll Benetatou bereits als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp fungiert haben – ob sie nun endlich ihre Chance bekommt?

Auch Eva Benetatou soll bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitmischen. © imago/Andre Lenthe

Zuletzt hatte die TV-Beauty mit einem großen Skandal auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Affäre mit Serkan Yavuz zog ein großes Medienecho nach sich, denn der Reality-Star ist verheiratet und hat mit Ehefrau Samira zwei Töchter.

Betrogene Ehefrau trifft auf Affäre: Samira Yavuz für das Dschungelcamp gehandelt

Die betrogene Noch-Ehefrau von Serkan Yavuz könnte im Dschungelcamp ebenfalls für ordentlich Zündstoff sorgen. Sollten tatsächlich Samira Yavuz und Eva Benetatou dabei sein, wird das eine explosive Mischung.

Samira Yavuz soll 2026 im Dschungelcamp mitmischen. © imago/FutureImage

Ein Produktionsmitarbeiter soll verraten haben: "Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL."