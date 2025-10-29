Während Prinzessin Kate die Kinder hütet: Prinz William trifft Supermodel in Brasilien

Während Prinz William in Brasilien auf eine hübsche VIP-Dame trifft, kommt Prinzessin Kate zu Hause ihrer Mutterrolle nach. Für die royale Familie steht eine große Veränderung bevor. Was hat es damit auf sich?

Bei Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) spielt Zusammenhalt eine große Rolle. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das künftige Königspaar in einen Kampf gegen seine Nachbarn in Windsor verwickelt ist. Wie immer zeigen sich die beiden hierbei als starkes Team. Generell treten Kate und ihr Ehemann – privat und auch in der Öffentlichkeit – als eine Einheit auf. Doch zu einer anstehenden Reise nach Brasilien wird William in wenigen Tagen ohne seine Liebste aufbrechen. Dort wird er auf eine hübsche Dame treffen, die schon so einigen Männern den Kopf verdreht hat. Was hat es damit auf sich?

Prinzessin Kate bleibt zu Hause: Prinz William trifft Supermodel in Brasilien

Prinz William reist am 5. November nach Rio de Janeiro, wo dieses Jahr die Verleihung seines "Earthshot"-Preises stattfindet. Der künftige britische König hat den Preis 2020 ins Leben gerufen, um Bemühungen zum Schutz der Erde zu fördern und innovative Lösungen für Umweltprobleme auszuzeichnen. In den vergangenen Jahren fand das Event beispielsweise in Südafrika oder auch in den USA statt – 2025 wurde Brasilien zum Gastgeberland bestimmt. In Rio de Janeiro wird William auf das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen treffen. Bündchen , der die Mission und strategische Ausrichtung des "Earthshot"-Preises unterstützt.

Prinzessin Kate: Darum begleitet sie Prinz William nicht nach Brasilien

Prinzessin Kate wird ihren Mann nicht nach Brasilien begleiten. Wie " " berichtet, werde die 43-Jährige bei den gemeinsamen Kindern des Paares – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – zu Hause bleiben und ihrer Mutterrolle nachkommen.

In Brasilien wird Prinz William auf Supermodel Gisele Bündchen treffen. © imago/Future Image

Bei vorherigen "Earthshot"-Events war Kate hingegen bereits anwesend. Williams Ehefrau besuchte die ersten beiden Preisverleihungen im Jahr 2021 und 2022. Im folgenden Jahr pausierte sie und auch 2024 war Kate nicht dabei, da sie aufgrund ihrer Krebsbehandlung die meiste Zeit fernab des Rampenlichts verbrachte.

Große Veränderung bei Prinzessin Kate und Prinz William steht bevor

Sobald Prinz William dann nach der "Earthshot"-Preisverleihung zurück nach Großbritannien reist, steht für ihn und seine Liebsten eine große Umstellung an. Denn die fünfköpfige Familie plant, in den kommenden Wochen von ihrem trauten Heim im Adelaide Cottage (Windsor) in die "Forest Lodge" umzuziehen.

Für Prinzessin Kate, Prinz William und ihre gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte steht eine große Veränderung bevor. © imago/i Images

"People" beschreibt den kommenden Umzug als einen Neuanfang für die Familie. Nach dem schwierigen Jahr 2024, welches stark von Kates Krebsdiagnose geprägt war, seien die Prinzessin und ihre Liebsten bereit für einen Tapetenwechsel. Zweifelsohne scheinen die 43-Jährige, Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder gewillt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Im Januar 2025 gab Prinzessin Kate bekannt, dass ihre Krebserkrankung zurückgegangen ist.