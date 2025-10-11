Prinzessin Kate und Prinz William beweisen Kampfgeist. Im direkten Duell mit seinen Nachbarn will das künftige Königspaar brillieren. Was steckt dahinter? Und was haben Prinz George und Prinzessin Charlotte damit zu tun?

Prinz William und Prinzessin Kate kämpfen gegen ihre Nachbarn. Wer mit Wissen glänzt, ist klar im Vorteil.

Die britischen Royals rund um König Charles (76) durften sich im September über hohen Staatsbesuch freuen. US-Präsident Donald Trump (79) und seine Frau Melania (55) waren eingeflogen und nahmen unter anderem an einem Bankett auf Windsor Castle teil. Während des Besuchs packte Prinzessin Kate (43) über skurrile Zustände aus, die mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis zu tun haben. Mit dessen Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte, sowie mit ihrem Mann Prinz William (43) gründete Kate nun eine besondere Allianz. Im Kampf gegen ihre Nachbarn will die 43-Jährige als Siegerin hervorgehen. Was hat es damit auf sich?

Prinzessin Kate und Prinz William: Wissenskampf gegen Nachbarn in Bar

An der Seite ihrer zwei ältesten Kinder treten Prinzessin Kate und Prinz William regelmäßig in einem Pub Quiz an. Wöchentlich wollen das künftige Königspaar, George und Charlotte als Team gegen andere Pub-Quiz-Gruppen siegen. Das Wissensspiel findet in einer Bar nahe von Kate und Williams Anwesen in Windsor statt, wie " " berichtet. Demnach ist davon auszugehen, dass es sich bei den Pub-Quiz-Gegnern zu großem Teil um Nachbarn und Bekannte des Königspaares in Windsor handelt.

Kate und William: Chancenlos gegen Konkurrenz?

In bisherigen Pub-Quiz-Runden lief es für Prinzessin Kate und ihr Team wohl nicht immer gut. "Ich bin mir nicht sicher, ob 'Team Wales' jemals den ersten Preis gewonnen hat", schildert ein Insider. Er betont zudem, dass das Wissensspiel meist "sehr knifflig" sei und ein Sieg viel Grips abverlangt. Haben Kate und William keine Chance gegen ihre Konkurrenten?

Prinz George und Prinzessin Charlotte sind Teil des Pub-Quiz-Teams ihrer Eltern Kate und William. © imago/Spotlight Royal

Grundsätzlich können Prinzessin Kate und Prinz William in puncto Wissen durchaus glänzen. Beide haben ein Studium an der University of St. Andrews absolviert. William studierte Geografie, Kate Kunstgeschichte. Und auch die Kinder des künftigen Königspaares genießen eine gute Bildung. Sie besuchen die Schule Lambrook in der Nähe von Ascot, die als eine der hundert besten Privatschulen Großbritanniens gilt.

Prinz William gesteht: Sohn George "viel besser"

Wie Prinz William in einem vor Kurzem verriet, tue er sich im Themengebiet Geschichte besonders schwer. Sein Sohn George sei hierbei "viel besser". William, der Schirmherr des englischen Fußballverbandes ist, könne hingegen bei allerlei Fragen zum Thema Sport glänzen.

Klar ist, primär geht es für Kate, William und ihre Kinder beim Pub-Quiz wohl um Spaß. Unterhaltsame Stunden mit ihren Nachbarn zu verbringen, bietet ihnen sicherlich einen perfekten Ausgleich zum stressigen Royal-Leben.