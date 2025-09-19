Royales Chaos: Prinzessin Kate packt über skurrile Zustände aus

Prinzessin Kate und Prinz William leben mit ihren drei Kindern auf Adelaide Cottage, einem prächtigen Anwesen im Windsor Home Park. Nun verrät die Prinzessin von Wales, welchen Fund sie derzeit "überall" in ihrem Haus macht – und welches Kind dahintersteckt.

Prinzessin Kate lebt mit ihrer Familie im Adelaide Cottage. Nun verrät sie, wer dort für das größte Chaos sorgt.

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sind an ein Leben mit strengen Regeln gewohnt: Die royalen Sprösslinge wachsen unter dem Protokoll des britischen Königshauses auf. Doch natürlich sind die drei auch einfach nur Kinder, die ihre Welt spielerisch erkunden wollen. Mama Prinzessin Kate (43) verrät nun, welches Hobby der jüngste Sohnemann Louis für sich entdeckt hat – und wie er damit im Familienanwesen seine Spuren hinterlässt.

In Windsor: Prinzessin Kate und Melania Trump besuchen Pfadfinder

Derzeit weilen der amtierende US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) auf britischem Boden. Der umstrittene Politiker ist der Einladung der Königsfamilie gefolgt und hat gemeinsam mit seiner Ehefrau unter anderem an einem Bankett auf Windsor Castle teilgenommen. Für Melania stand bei ihrem England-Besuch aber noch ein weiteres To-Do auf der Liste.

Gemeinsam mit der Prinzessin von Wales stattete die First Lady den sogenannten "Squirrel Scouts", einem Pfadfinderverein in Windsor, einen Besuch ab. Ganz uneitel halfen die Damen den 4- bis 5-jährigen Kindern beim Erledigen von Aktivitäten in der Natur, die ihnen zu Abzeichen verhelfen. Beim spielerischen Austausch mit den kleinen Pfadfindern kam Prinzessin Kate schließlich auch auf ihre eigenen Kinder zu sprechen.

Prinzessin Kate und Melania Trump zeigten sich bei ihrem Pfadfinderbesuch ganz nahbar. © imago/iImages

Prinzessin Kate über Prinz Louis: "Überall Kastanien"

Im Gespräch mit dem Chef-Scout Dwayne Fields verriet die dreifache Mutter, welche Leidenschaft ihr jüngster Sohn Prinz Louis für sich entdeckt habe. Wie der britische berichtet, erzählte die Prinzessin von Wales schmunzelnd: "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall Kastanien."

Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Charlotte, George und Louis (re.): Der jüngste Spross Louis hat das Kastaniensammeln für sich entdeckt. © imago/iImages

Laut Prinzessin Kate soll Louis die Kastanien aber nicht nur sammeln, um sie im Haus zu verstecken. Die 43-Jährige erzählte, dass der kleine Prinz die Kastanien am liebsten in seine Modellautos packt, um damit zu spielen. Eine entzückende Vorstellung und der beste Beweis: Die kleinen Thronfolger sind eben doch nur ganz normale Kinder.