Prinzessin Kate: Warum der Skandal um Prinz Andrew auch Prinz Louis trifft
Es ist ein Skandal, von dem sich Prinz Andrew (65) in diesem Leben wohl nicht mehr erholen wird. Dem "Duke of York" wird sexueller Missbrauch und eine enge Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) vorgeworfen. Jetzt ist es an König Charles (76) und Sohnemann Prinz William (43), den Ruf des britischen Königshauses zu schützen. Und wenn William eines Tages den Thron besteigt, steht eine besonders wichtige Entscheidung ins Haus.
Nach Skandal um Prinz Andrew: Was wird aus dem Titel "Duke of York"?
Wenn ein Monarch verstirbt und sein Thronfolger nachrückt, bedeutet dies auch für die weiteren Mitglieder der Königsfamilie große Veränderung. Nach dem Tod von Königin Elisabeth II. (†96) wurde ihr ältester Sohn zu König Charles, der wiederum seinen Sohn William zum "Prinz of Wales" machte. Die traditionsreichen Adelstitel werden für gewöhnlich im Laufe der Generationen weitergegeben – doch ist dies im Falle von Prinz Andrew ratsam?
Wie der Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber "GB News" erklärt, wird der Titel "Duke of York" traditionsgemäß an den zweitgeborenen Sohn des Monarchen weitergegeben. Sobald Prinz William den Thron besteigt, müsste also eigentlich Prinz Louis (7) zum "Duke of York ernannt werden. Doch der Experte sieht darin ein großes Problem: "Bestimmte Titel werden mit ihren Inhabern identifiziert, vielleicht zu Unrecht."
Fitzwilliams ist der Meinung, dass der Adelstitel durch Prinz Andrews Skandal für immer beschmutzt sei: "Wir leben in einem Zeitalter, in dem Informationen sofort verfügbar sind und 'Duke of York' weltweit Alarmglocken schrillen lässt." Daher glaubt der Experte: "Es wird wahrscheinlich nie wieder einen 'Duke of York' geben."
Adelstitel für Prinz Louis: Welche Möglichkeiten bleiben Prinz William?
Ganz ohne Titel wird Prinz Louis aber natürlich nicht bleiben: Experten vermuten schon jetzt, dass Prinz William ihn eventuell zum "Duke of Edinburgh" ernennen wird. Diesen Titel hat derzeit Prinz Edward, der jüngste Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, (†99) inne.
