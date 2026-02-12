Prinzessin Kate sorgt für große Enttäuschung: Prinz William muss Wogen glätten

Prinz William ist aktuell in Saudi-Arabien unterwegs. Von Prinzessin Kate fehlt dabei jede Spur, was besonders bei einem Frauenfußball-Team für enttäuschte Gesichter sorgte.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) treten in der Öffentlichkeit meist gemeinsam auf. Vor allem bei royalen Terminen sieht man den Kronprinzen von Großbritannien und seine Frau fast immer zusammen. Vor wenigen Wochen erst war Kate jedoch bei einer heimlichen Aktion solo unterwegs. Und auch William zeigte sich jetzt ohne seine Ehefrau – zur Enttäuschung vieler junger Damen...

Von Prinzessin Kate keine Spur: Enttäuschung ist groß

Am zweiten Tag seines offiziellen Royal-Besuchs in Saudi-Arabien wurde Prinz William einer Damen-Fußballmannschaft vorgestellt. Die jungen Spielerinnen freuten sich sichtlich über das Erscheinen des künftigen britischen Königs. Von Prinzessin Kate fehlte jedoch jede Spur – auf Nachfrage erklärte William, dass seine Frau ihn nicht begleitete. Die Fußballerinnen im Alter von 10 bis 15 Jahren reagierten laut " " sehr bedrückt. Es scheint, als habe die Mannschaft darauf gehofft, Kate begrüßen zu dürfen.

Prinz William muss Wogen glätten

Die Fußballerinnen mussten wohl oder übel hinnehmen, dass Williams Frau nicht vor Ort war. Doch sie baten den 43-Jährigen, bei einem nächsten Besuch gern in Begleitung von Kate und seiner Kinder zu erscheinen. Prinz William zeigte sich zuversichtlich und erklärte: "Es würde ihnen hier gefallen." Er hatte eine wichtige Frage für die jungen Damen in petto: "Würden Sie ihnen zeigen, wie man Fußball spielt? Meine Kinder lieben Fußball, aber ihr seid noch mal eine ganz andere Liga."

Für die Damen-Mannschaft wäre es sicherlich eine große Ehre, Williams Kinder ein paar Fußballtricks zu zeigen. Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) dürften auch nichts dagegen haben, neue Dribbel- und Schusskünste zu lernen. Vor allem George brennt für den Ballsport und begleitete seinen Vater schon öfter ins Fußballstadion, um die englische Nationalmannschaft kräftig anzufeuern.

Prinz William: Wichtige Rolle im Fußball

Für Prinz William ist Fußball mehr als nur ein Hobby. Seine Leidenschaft geht weit über gelegentliche Stadionbesuche hinaus. Der künftige König ist seit 2006 Präsident der Football Association (FA), also des höchstrangigen Fußballverbandes in England. Seit Sommer 2024 fungiert er außerdem als Schirmherr. Dass William während seines Besuchs in Saudi-Arabien mit Fußballerinnen den Kontakt suchte, kommt also nicht von ungefähr. Bevor sich der Brite von den Damen verabschiedete, sprach er ein großes Lob aus: "Ich sehe schon, ihr werdet bald bei der Weltmeisterschaft sein." Humorvoll warf er in die Runde: "Dann werdet ihr ich sehr alt fühlen lassen."