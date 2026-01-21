Heimliche Aktion: Prinzessin Kate undercover unterwegs

Für wenige Stunden schob Prinzessin Kate ihre royalen Pflichten beiseite. Auf leisen Sohlen schlich sie sich zu einem besonderen Event in London – und kaum jemand hat es bemerkt.

Wo Prinzessin Kate (44) auftaucht, ist viel Trubel geboten. Royale Termine der Frau von Prinz William (43) werden meist öffentlich angekündigt und Fotografen sowie Fans belagern sie. Ganz anders verlief nun ein heimlicher Ausflug am vergangenen Wochenende. Die künftige Königsfrau schlich sich unter dem Radar auf eine besondere Aufführung.

Auf leisen Sohlen in London: Prinzessin Kate undercover unterwegs

Prinzessin Kate besuchte die Ballett-Aufführung "Woolf Works" des Royal Ballet and Opera House in London – ganz privat und ohne großes Blitzlichtgewitter. Danach hinterließ Kate dem Ensemble via Instagram einen persönlichen Gruß. "Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank [...] für die wunderbar kraftvolle, bewegende und inspirierende Aufführung. Kreativität in ihrer schönsten Form!", schrieb sie in ihrer Story. Besonders auffällig: Bevor die 44-Jährige das Posting veröffentlichte, war nicht bekannt, dass sie die Aufführung besucht hatte.

Nicht zum ersten Mal: Kate schon 2024 beim Ballett

Die Ehefrau des zukünftigen Königs scheint den Ausflug fernab der üblichen Protokolle sehr genossen zu haben. Dass Kate ein Herz fürs Ballett hat, ist längst kein Geheimnis. Schon vor zwei Jahren zeigte sie sich trotz gesundheitlicher Probleme bei einer Ballett‑Aufführung des English National Ballet. Damals galt ihr Auftritt als willkommene Rückkehr in die Öffentlichkeit, nachdem die 44-Jährige im gleichen Jahr ihre Krebsdiagnose bekannt gemacht hatte.

Nach ihrem Ballettbesuch ging es für Prinzessin Kate nach Schottland. Viele Fans erwarteten die 44-Jährige sehnsüchtig. © imago/Cover-Images

Weiter nach Schottland: Zurück in gewohntem Terrain

Dem Ballettbesuch vor wenigen Tagen folgte ein offizieller Royal-Termin in Schottland. An der Seite von Prinz William besuchte Prinzessin Kate mehrere Sehenswürdigkeiten und Sportveranstaltungen in den Städten Stirling und Falkirk. Begleitet von Presse und Fotografen war die 44-Jährige zurück in ihrer gewohnten Welt.

Kate strahlte über beide Ohren – nach dem Ballettbesuch am Wochenende schien sie wieder bereit für die mediale Aufmerksamkeit. Royal-Fans erwarteten gespannt den Schottlandbesuch von ihr und Prinz William. Glücklich begrüßte sie die Menschenmassen und war auch für kurze Gespräche zu haben.