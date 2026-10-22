Prinz Harry will Versöhnung mit Familie: Prinz William zeigt klare Reaktion

Prinz Harry hofft nach Jahren des Zerwürfnisses auf eine Annäherung an seine Familie. Doch sein Bruder William soll weiterhin auf Distanz bleiben. Ein Vertrauter des Thronfolgers macht nun deutlich, wie tief die Verletzungen offenbar noch sitzen.

Seit Jahren herrscht zwischen Prinz William (44) und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (42) Funkstille. Und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. unter Berufung auf eine William nahestehende Quelle berichtet, kann sich der Thronfolger derzeit keine Versöhnung mit Harry vorstellen. Auch dessen jüngster öffentlicher Annäherungsversuch soll daran nichts geändert haben.

Prinz William noch immer verletzt: Versöhnung mit Prinz Harry keine Option

William sei noch immer zutiefst verletzt von den zahlreichen Dingen, die Harry öffentlich über ihn und andere Mitglieder der Königsfamilie gesagt habe, erklärt der Insider. Eine Wiederannäherung sei für den Prinzen von Wales daher momentan keine Option.

Der Vertraute verweist zudem auf die aktuellen Verpflichtungen der Royals: den Staatsbesuch des Sultans von Oman, das Gedenken an die Bergbaukatastrophe von Aberfan vor 60 Jahren und die Vorbereitungen auf bevorstehende Auslandsreisen. Das seien die Dinge, die für William, seine Frau Kate (44), König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) wirklich zählten. Dazu gehöre ausdrücklich nicht, jedes Mal auf Harry zu reagieren, wenn dieser ein weiteres Interview gebe.

Prinz Harry hofft auf ein Ende des Familienstreits

Die deutlichen Worte aus Williams Umfeld folgen auf ein Interview, das Harry gegeben hatte. Darin sprach der Herzog von Sussex offen über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder. Auf die Frage, ob ihn die zerrütteten Familienbeziehungen belasteten, antwortete er: "Ja, natürlich."

Harry betonte zugleich seinen Wunsch nach einer Aussöhnung. "Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert", erklärte er. Angesichts der vielen Probleme auf der Welt sei Versöhnung das Wichtigste. Zwar würden Verletzungen dauerhafte Narben hinterlassen, doch er wolle die Vergangenheit hinter sich lassen.

Verhältnis der Brüder seit Jahren zerrüttet

Der Konflikt zwischen den beiden Söhnen von Charles und Prinzessin Diana (1961-1997) verschärfte sich nach Harrys und Herzogin Meghans (45) Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020. In Interviews, einer Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie "Reserve" erhob Harry schwere Vorwürfe gegen seine Familie. Unter anderem behauptete er, William habe ihn bei einem Streit körperlich angegriffen.

Harry und Meghan sind inzwischen mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt. Im "GQ"-Interview erklärte Harry, er freue sich darüber, seiner Familie wieder näher zu sein. Ob sich damit eines Tages auch das Verhältnis zu William verbessert, bleibt jedoch offen.