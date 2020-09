Herzogin Meghan schlüpft in eine neue Rolle und wird zur Interviewerin

Herzogin Meghan ist als talentierte Rednerin bekannt, jetzt wird sie sich aber in einer anderen Rolle zeigen: Für einen virtuellen Gipfel wird sie als Interviewerin tätig sein.

Für gewöhnlich tritt Herzogin Meghan (39) in der Öffentlichkeit als Rednerin oder Interviewte auf. Jetzt darf die Ehefrau von Prinz Harry (35) in eine andere Rolle schlüpfen: Am 14. August wird sie ihren Beitrag zu einem virtuellen Gipfeltreffen leisten und ein Interview mit Emily Ramshaw führen, einer Mitgründerin von The 19th, einer gemeinnützigen Nachrichtenorganisation, die vorwiegend über Frauen und Politik berichtet.

"Dass The 19th sich dazu bekennt, über Menschen zu berichten, die unterrepräsentiert sind, ist wichtiger denn je", erklärt die Herzogin . "Ich freue mich darauf, die Mitbegründerin zu fragen, was es bedeutet, ein Medienunternehmen aufzubauen, dessen Kern die Gleichstellung der Geschlechter, die Vielfalt und die Gemeinschaft sind." Die Organisation, die gleichzeitig den Gipfel ausrichtet, bestätigte Meghans Teilnahme . Die Herzogin wird das Event abschließen, das von weiteren nahmhaften Frauen unterstützt wird, darunter unter anderem Hillary Clinton (72), Kamala Harris (55), Melinda Gates (55) und Meryl Streep (71).