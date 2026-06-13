Heimliche Solo-Trips von Prinz William: Prinzessin Kate in großer Sorge

Prinz William und Prinzessin Kate gelten als eingespieltes Team. Gemeinsam ziehen sie drei Kinder groß und bewältigten Gesundheitsrückschläge. Doch in einem Punkt ist das Paar nicht einer Meinung – weshalb Prinz William heimlich alleine loszieht.

Der Sommer ist da und viele Outdoor-Aktivitäten erleben gerade Hochkonjunktur. Für begeisterte Motorradfahrer gibt es wohl kaum etwas Schöneres, als bei Sonnenschein über die Straßen zu fegen. Auch Prinz William (43) liebt flotte Zweiräder, wie er nun zum wiederholten Male betont. Doch während der Thronfolger den Fahrtwind genießt, macht sich seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) große Sorgen.

Prinz William begeistert: "Ich liebe Motorräder"

Bei einem Termin im britischen Norfolk durfte Prinz William eine große Auswahl von Motorrädern bewundern, die regelmäßig für das Ausliefern von Blutspenden oder Impfstoffen im Einsatz sind. Wie das Magazin berichtet, habe der Thronfolger beim Anblick der fahrbaren Untersätze geschwärmt: "Ich liebe Motorräder." Schmunzelnd soll er hinzugefügt haben: "Ich fahre immer noch ab und zu, ganz unauffällig. Getarnt."

Prinzessin Kate dürfte von diesem Geständnis wenig begeistert sein. Bereits 2015 hatte sie über ihren Mann und sein gefährliches Hobby gesagt: "Er fährt immer noch damit. Es erfüllt mich jedes Mal mit Entsetzen, wenn er damit losfährt. Ich habe schreckliche Angst. Hoffentlich kann ich George davon abhalten, auch damit zu fahren."

Beim Anblick der "Blood Bikes" in Norfolk verriet Prinz William, noch immer gerne Motorrad zu fahren. © imago/Avalon.red

Gefährliches Hobby: Prinzessin Kate sorgt sich um Ehemann

Dass Prinzessin Kate schlimme Sorgen durchsteht, wenn Prinz William über die Straßen heizt, ist nachvollziehbar. Auch wenn die Todesfälle in Großbritannien seit 2004 um 42 Prozent zurückgegangen sind, machen Motorradfahrer im Straßenverkehr noch immer überproportional viele Unfälle aus. Im Jahr 2024 kamen im Vereinigten Königreich 340 Motorradfahrer ums Leben.

Prinz William verlor selbst ein geliebtes Familienmitglied bei einem Verkehrsunfall. Am 31. August 1997 prallten Prinzessin Diana, ihr Partner Dodi Al-Fayed, der Leibwächter Trevor Rees-Jones und der Fahrer Henri Paul gegen einen Pfeiler im Pont de l'Alma-Tunnel in Paris. Al-Fayed und Paul starben bereits am Unfallort, die Mutter von Prinz William und Prinz Harry erlag wenige Stunden später ihren Verletzungen im Krankenhaus.