Royals zeigen sich bei ihrem Weihnachtsspaziergang

Die königliche Familie hat sich traditionell auf ihrem Weihnachtsspaziergang in Sandringham der Öffentlichkeit gezeigt. Mit dabei war sogar Prinz Andrew.

König Charles III. (74) hat seinen ersten öffentlichen Weihnachtsspaziergang als Monarch absolviert. Mit seiner Familie zeigte er sich auf dem Weg zum Gottesdienst in Sandringham den Royal-Fans. An seiner Seite war Königsgemahlin Camilla (75) sowie Kate, die Prinzessin von Wales (40), Thronfolger Prinz William (40) und die drei Kinder der beiden. Für den kleinen Prinz Louis (4) ist es das erste Mal, dass er neben seinen Geschwistern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) bei dem Spaziergang dabei ist.

Ebenfalls anwesend waren Prinz Edward (58) und seine Ehefrau Sophie von Wessex (57) sowie Zara (41) und Mike Tindall (44). Auch Prinzessin Beatrice (34) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (32) sowie ihre Ehemänner waren vor Ort. Überraschenderweise war auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) bei seiner Familie zu sehen. Der Herzog von York musste sich 2019 wegen seiner angeblichen Verwicklung in den Epstein-Skandal aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Erstes Weihnachten ohne die Queen

Die Royals verbringen nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal seit drei Jahren Weihnachten in Sandringham. Die königliche Familie hatte sich auf dem Anwesen in Norfolk zuletzt 2019 zu ihrem traditionellen Weihnachtsfest getroffen. Nun feiern Charles und Co. das erste Mal ohne Prinz Philip (1921-2021) und die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) dort.