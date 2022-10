Royales Trash-TV: Zieht mit Mike Tindall ein Mitglied der Königsfamilie ins Dschungelcamp?

Es wäre die TV-Sensation des Jahres: Wie britische Medien berichten, soll Mike Tindall tatsächlich einen Vertrag fürs nächste Dschungelcamp unterschrieben haben. Wird der Ehemann von Zara Tindall, Lieblingsenkelin der verstorbenen Queen, tatsächlich nach Australien reisen?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – diesen Satz würde man wohl nie mit der britischen Königsfamilie in Verbindung bringen. Doch 2022 könnte ein Royal ins Dschungelcamp einziehen. Mike Tindall würde sich mit einer Teilnahme an dem Reality-Format in die Riege der Trash-Stars wie Katie Price, Peter André und Gino D’Acampo einreihen. Was ist dran an dem Gerücht?

Ein Royal im britischen Dschungelcamp? Mike Tindall soll dabei sein

Während die deutschen Fans noch bis Januar 2023 warten müssen, starten die Dreharbeiten für die britische Version "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here" bereits im November 2022. Auch für diese Show werden die Kandidaten bis kurz vor Start geheim gehalten. Ein Insider hat jedoch dem Blatt " " verraten, dass mit Mike Tindall ein waschechter Royal ins Dschungelcamp geht. "Es ist ein massiver Coup. Mike hat seit Generationen einen Logenplatz für einige der wichtigsten Momente in der königlichen Geschichte", sagt die anonyme Quelle. "Er ist sicherlich diskret, aber seine schiere Präsenz macht diese Show zu einem absoluten Muss."

Mike Tindall ist mit Zara Tindall (r), Tochter von Prinzessin Anne und Enkelin der verstorbenen britischen Königin Elizabeth, verheiratet. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Mike Tindall: Wie ist er mit dem britischen Königshaus verbunden?

Ganz abwegig ist die Teilnahme von Mike Tindall nicht, denn immerhin ist er nicht in das britische Königshaus hineingeboren. Der professionelle Rugby-Spieler heiratete 2011 Zara Phillips, Tochter von Prinzessin Anne und Lieblingsenkelin der verstorbenen Queen Elizabeth.

Mike Tindall 2006 bei einem Treffen mit Queen Elizabeth und Prinz Philip. © IMAGO / ZUMA Wire

Damit gehört er offiziell nicht zu den sogenannten "Working Royals" und hat in der Familie keine wichtige Position inne. Er wäre auch nicht der erste aus dem Dunstkreis des Palastes, der an einer Trash-Sendung teilnimmt. Thomas Markle jr., Halbbruder von Herzogin Meghan, nahm 2021 bei "Promi Big Brother" teil.

Mega-Gage: Mike Tindall könnte im Dschungelcamp hohen Betrag abkassieren

Sollte Mike Tindall tatsächlich ins britische Dschungelcamp einziehen, darf er sich auf eine hohe Gage und illustre Gesellschaft freuen. Unter anderem wird Kultsänger Boy George in der Show dabei sein. Für seinen Auftritt soll er eine Gage von etwa einer Million Euro erhalten, so viel wie kein Kandidat je zuvor.

Ob der Ehemann von Queen Elizabeth's Lieblingsenkelin diesen Betrag toppen kann? Eine Bestätigung über Mike Tindalls Teilnahme steht noch aus. Die Senderverantwortlichen äußern sich bislang kryptisch: "Wir werden unsere Kandidaten kurz vor der Übertragung bekannt geben."