Royale Penis-Witze: US-Comedians lachen über Gemächt von Prinz Harry

In seiner Biografie "Reserve" teilt Prinz Harry vielleicht etwas zu viele private Erlebnisse mit seinen Lesern – wie etwa die Geschichte über die Erfrierung an seinem Penis. Zwei US-Comedians haben das jetzt zum Anlass von fiesen Witzen genommen.

Kaum eine Biografie hat für mehr Aufmerksamkeit gesorgt als "Reserve" von Prinz Harry. Der Exil-Royal berichtet darin über sein Leben und lässt dabei keine Peinlichkeit aus. Für Comedians wie Jimmy Kimmel und Chelsea Handler ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die beiden US-Stars machen sich über die Penis-Erfrierungen des Prinzen lustig.

In seinem Buch erinnert sich Harry an einen Ausflug, den er 2011 zum Nordpol unternommen hatte. Dabei hatte er sich offenbar an einer empfindlichen Körperstelle unterkühlt, wie er schreibt: "Der Zustand meines Penis schwankte zwischen extrem empfindlich und hochgradig traumatisiert." Bereits kurz nach der Veröffentlichung machten sich zahlreiche Leser via Twitter darüber lustig. Jetzt ziehen auch Hollywood-Comedians nach.

Jimmy Kimmel präsentiert Kinderbuch über Prinz Harrys Penis-Erfrierung

In seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" stellte Jimmy Kimmel ein nicht ganz ernst gemeintes Kinderbuch mit dem Titel "The Prince and the Penis" vor. Damit spielte der Komiker auf das beliebte Märchen "The Princess and the Pea" (Die Prinzessin auf der Erbse) an und veräppelte das Erlebnis von Prinz Harry ordentlich.

Unter dem Gelächter des Publikums erzählt er die Geschichte der Penis-Erfrierung mit entsprechenden Illustrationen. Sogar Lady Di taucht darin auf und sagt zu ihrem Sohn: "My poor little prince, put this cream on your willy. It will lessen the ache and make it less chilly." (Mein armer kleiner Prinz, gib diese Creme auf deinen Willi. Es wird den Schmerz lindern und es weniger kalt machen.)

Chelsea Handler macht sich über Gemächt von Prinz Harry lustig

Wenige Tage zuvor hatte bereits Comedian und Schauspielerin Chelsea Handler öffentlich über die Erzählung von Prinz Harry gespottet. Bei ihrer Eröffnungsrede zu der Verleihung der "Critics Choice Awards" sagte sie am Montag (16. Januar) vor der versammelten Hollywood-Prominenz: "Dahmer wurde mit einer Wiedergabezeit von einer Milliarde Stunden zur dritthäufigsten angesehenen Show auf Netflix, was anscheinend die gleiche Zeit ist, die wir Prinz Harry zuhören müssen, wenn er über seinen erfrorenen Penis spricht."

Der Exil-Royal wird in Hollywood offenbar nicht so gut angenommen, wie er es sich wohl erhofft hatte. Bei der BAFTA Tea Party in Los Angeles sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht willkommen gewesen sein. Einem Insider zufolge hätten sich die Verantwortlichen aus Angst vor einem "PR-Desaster" gegen eine Einladung für das Paar entschieden.