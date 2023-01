Royale Trauerfeier für Griechenlands König: Europas Adel nimmt Abschied

In Athen haben Mitglieder der europäischen Königshäuser Konstantin II. die letzte Ehre erwiesen. Bei der Trauerfeier war sogar Ex(il)-König Juan Carlos dabei.

Trauerfeier in Athen in der Metropolitan-Kathedrale.

Vor einer Woche war Konstantin II. († 82), Griechenlands letzter König, an den Folgen eines Hirnschlags gestorben.

Da die Monarchie in Griechenland 1974 per Volksabstimmung abgeschafft worden war, ist der Ex-König als Privatmann beerdigt worden. Die Fahnen wehten nicht auf Halbmast und es gab keine militärischen Ehren.

Royals erweisen Griechenlands Ex-König die letzte Ehre

Trotzdem nahmen am Montag Tausende Griechinnen und Griechen und fast alle Königshäuser Europas in Athen Abschied von ihm – als der Sarg nach der Trauerfeier aus der Kirche getragen wurde, stimmten viele Menschen die griechische Nationalhymne an.

Prinzessin Anne vertritt das britische Königshaus

Gesichtet wurden die Königspaare Dänemarks, Spaniens, Belgiens, Schwedens und der Niederlande. Großbritannien wurde von König Charles' Schwester Prinzessin Anne vertreten.

Überraschend: Bei der Trauerfeier war neben der spanischen Königsmutter Sofia (sie ist die Schwester von Konstantin II.) auch Spaniens Ex-König Juan Carlos, der nach zig Skandalen im Exil lebt, dabei.