Zwischen Prinz William und Prinz Harry herrscht nach wie vor Eiszeit. Die Hochzeit eines Familienmitglieds könnte die zerstrittenen Brüder jetzt zusammenführen. Kommt es zur Konfrontation?

Die Stimmung zwischen Prinz Harry (40) und dem Rest seiner Familie ist noch immer sehr angespannt. Seitdem sich seine Frau Herzogin Meghan (44) und er 2020 von allen royalen Pflichten entsagt haben, gibt es bei Harry und den anderen Royals wohl kein Gesprächsbedarf mehr. Vor allem das Verhältnis zu Prinz William (43) soll stark leiden. Ein Familien-Event könnte die zerstrittenen Brüder nun jedoch zusammenführen.

Prinz William und Prinz Harry: Treffen bei Hochzeit von Cousin?

Peter Philips (47), der älteste Cousin von William und Harry, gab am 1. August seine Verlobung mit der Krankenschwester Harriet Sperling bekannt. Damit steht bei den Royals in naher Zukunft eine Hochzeit an. Wie " " berichtet, wurde noch kein offizielles Datum bekannt gegeben. Doch es sei wahrscheinlich, dass sowohl Prinz William als auch Prinz Harry mit einer Einladung rechnen können. Damit stellt sich die Frage: Werden beide Brüder die Einladung annehmen und somit bei der Hochzeit aufeinandertreffen?

Mögliches Treffen von William und Harry: Konfrontation in Aussicht?

Eine Zusammenkunft der zerstrittenen Brüder könnte in einer Konfrontation enden. Vor allem Prinz Harry wurde zuletzt nachgesagt, vor explosiven Aufeinandertreffen und gar Handgreiflichkeiten nicht zurückzuschrecken. Sollte sich Peter Philips dafür entscheiden, nur einen der Brüder auf seine Hochzeit einzuladen, falle die Wahl sehr wahrscheinlich auf William. Das habe hauptsächlich mit Harrys angespanntem Verhältnis zum Rest der Familie zu tun.

Prinz William, Peter Philips und Prinz Harry während der Trauerfeier von Prinz Philip (†99). © imago/i Images

Cousin von William und Harry: Das ist Peter Philips

Peter Philips ist der älteste männliche Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) und Sohn von Prinzessin Anne und Captain Mark Phillips. Er wuchs in der Nähe seiner Cousins William und Harry auf. Doch der Kontakt sei in den letzten Jahren immer mehr abgeflacht. Die bisher letzten Male, dass Philips, William und Harry gemeinsam öffentlich gesehen wurden, war bei den Trauerfeiern für Queen Elizabeth II. und Prinz Philip (†99).

Man darf gespannt sein, ob Prinz William und Prinz Harry auf der Hochzeit ihres Cousins tatsächlich aufeinandertreffen. Falls ja, könnte die Zusammenkunft auch positiv verlaufen und erste Annäherungen vorantreiben. Klar ist, auf eine Versöhnung der zerstrittenen Brüder warten viele Royal-Fans seit Jahren. Vielleicht bringt Peter Philips Hochzeit sogar den langersehnten royalen Frieden.