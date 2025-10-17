"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: Beim Abschied fällt ein letzter Kuss

Marisa Burger verabschiedet sich endgültig von den "Rosenheim-Cops". An ihrem letzten Drehtag für die Serie kommt es bei der Schauspielerin zu einem Kuss. Es ist ein emotionaler Tag für den beliebten TV-Star.

Am 7. Oktober startete die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" im ZDF. Wie "Miriam Stockl"-Darstellerin Marisa Burger (52) bereits im Frühjahr verkündet hatte, wird sie im kommenden Jahr nicht mehr in der Serie zu sehen sein. Für viele ihrer Kollegen waren die Dreharbeiten in den vergangenen Wochen sehr emotional. Denn Burger schloss bei den "Rosenheim-Cops" im Laufe der Jahre viele Freundschaften. Nun stand der letzte Drehtag für die 52-Jährige an – und zum Abschied gab es für Burger einen innigen Kuss.

Letzter "Rosenheim-Cops"-Drehtag für Marisa Burger: Abschied mit einem Kuss

Marisa Burger war von Anfang an bei "Die Rosenheim-Cops" mit dabei. Seit 2002 verkörperte sie im ZDF die sympathische Polizeisekretärin "Miriam Stockl" – und mauserte sich schnell zum Zuschauerliebling. Serienkollegen wie Max Müller oder Igor Jeftic wurden zu engen Vertrauten. Und auch in Karin Thaler (60) fand sie eine treue Freundin. Im AZ-Interview verriet Thaler, sie sei "sehr traurig" über Burgers "Rosenheim-Cops"-Ausstieg. Den letzten Drehtag ihrer Freundin wollte sie trotzdem positiv in Erinnerung behalten – und gab Burger einen freundschaftlichen Schmatzer auf den Mund.

Karin Thaler ganz emotional: "Letzter Drehtag mit meiner geliebten Marisa"

Ein Instagram-Posting von Karin Thaler zeigt die innige Szene. Thaler schreibt: "Letzter gemeinsamer Drehtag bei 'Die Rosenheim-Cops' mit meiner geliebten Marisa." Ihre Worte schmückt sie mit mehreren Herzen und trauernden Emojis aus.

"Rosenheim-Cops"-Fans traurig: "Werde Marisa so sehr vermissen"

Die zahlreichen "Rosenheim-Cops"-Fans zeigen sich in der Kommentarspalte zum Posting ganz ergriffen. "So schade, dass Marisa geht", meint ein Follower von Karin Thaler. Ein weiterer schreibt: "So süß, ihr beiden. Ich werde Marisa so sehr vermissen."

Ein dritter Social-Media-Nutzer zeigt sich jedoch optimistisch: "Es ist ja gut, dass die Karin zumindest noch dabei ist."

Karin Thaler und Marisa Burger standen viele Jahre gemeinsam bei den "Rosenheim-Cops" vor der Kamera – und wurden zu Freundinnen. © imago/Sven Simon

Marisa Burger nicht mehr bei "Die Rosenheim-Cops": Das ist der Grund

Als Grund für ihren "Rosenheim-Cops"-Ausstieg verriet Marisa Burger, sie wolle sich vermehrt anderen beruflichen Projekten widmen. Die Schauspielerin verlässt die Serie demnach aus freien Stücken und – trotz schweren Abschieds – mit einem Lächeln im Gesicht. Nach wie vor ist jedoch geheim, wie ihre Rolle "Miriam Stockl" aus der Serie ausscheiden wird. Immer wieder kam die Frage auf, ob die Brünette sogar – ganz tragisch – den Serientod sterben könnte.

Marisa Burger wird am 12. November auf einer AZ-Veranstaltung über ihren "Rosenheim-Cops"-Abschied, die letzte Klappe und ihre Zukunft nach der ZDF-Serie sprechen. Die beliebte Schauspielerin nimmt auf dem roten Sofa Platz (hier gibt's Tickets).