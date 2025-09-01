Trauriger Abschied bei "Die Rosenheim-Cops": Letzte Klappe für Marisa Burger?

Auch die schönste Zeit hat irgendwann ein Ende: Der angekündigte Serienausstieg von Marisa Burger hatte "Rosenheim-Cops"-Zuschauer hart getroffen. Fans hofften bis zuletzt, dass die sympathische Schauspielerin ihre Meinung noch ändern könnte. Ist nun etwa die letzte Klappe für Marisa Burger gefallen? Fans stellen Vermutungen auf.

Seit 2002 flimmern "Die Rosenheim-Cops" über die Bildschirme. Von Anfang an mit dabei: Marisa Burger (52), die sich als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" zum absoluten Zuschauerliebling entwickeln konnte. Als sie im März 2025 ihren Serienausstieg verkündete, löste dies unter Fans große Enttäuschung aus. Nach der 25. Staffel soll für Burger Schluss sein bei den "Rosenheim-Cops". Aber ist der Moment des Abschieds denn wirklich schon gekommen?

Stars aus "Die Rosenheim-Cops": "Bereit fürs Wochenende?"

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Die Rosenheim-Cops" ging am Freitag ein Selfie online, das die Schauspielkollegen Marisa Burger und Igor Jeftic (53) gemeinsam zeigt. Freudig strahlen die Serienstars in die Kamera und unter dem Beitrag sind folgende Worte zu lesen: "Bereit fürs Wochenende?"

In den Kommentaren äußern sich Fans gleich zu dem herzlichen Schnappschuss: "Hübsches Abschiedsfoto", schreibt eine Zuschauerin. Eine andere kommentiert: "Die Dreharbeiten für die neue Staffel sind vorbei und ich wünsche Marisa Burger viel Glück für ihre neuen Projekte. Schade, dass sie aufhört!" Eine andere Nutzerin erwidert jedoch: "Die Dreharbeiten sind noch nicht vorbei. Die drehen bis in den Herbst hinein." Was stimmt nun also?

Tatsächlich haben beide Zuschauerinnen nicht ganz unrecht: Für Marisa Burger und Igor Jeftic war der 21. August der letzte gemeinsame Drehtag. Zu diesem Anlass hatte der 53-Jährige das Selfie nämlich auf seinem Instagram-Account gepostet und sich mit emotionalen Worten von seiner Kollegin verabschiedet: "Danke dir für die vielen unvergesslichen Momente, von denen ich dir mindestens genauso viele bei deinen neuen Aufgaben wünsche!"

Marisa Burger bei "Die Rosenheim-Cops": Wann fällt die letzte Klappe?

Wie aber kürzlich berichtete, hat Marisa Burger insgesamt noch ein paar Drehtage vor sich – ihre letzte Klappe soll nämlich erst am Dienstag, den 14. Oktober fallen. Im Interview mit dem News-Portal verriet die 52-Jährige, nach ihrer finalen Szene "bestimmt wahnsinnig weinen" zu müssen. "Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Gänsehaut", gestand Marisa Burger.

Marisa Burger (li.) als "Miriam Stockl": Der Zuschauerliebling hinterlässt eine große Lücke bei den "Rosenheim-Cops". © ZDF/Bojan Ritan

"Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger meldet sich aus Frankreich-Reise

Selbst wenn Marisa Burger in den kommenden Wochen erneut ans Set der "Rosenheim-Cops" zurückkehren sollte, scheint sich die Schauspielerin jetzt erst mal eine kleine Auszeit zu gönnen. In ihrer Instagram-Story teilt sie nämlich Schnappschüsse von einer Auto-Reise – und diesen kann man entnehmen, dass Burger in Südfrankreich unterwegs ist. Auf einem Autobahnschild sind die Städtenamen Marseille, Toulon, Cannes und Antibes zu lesen. Ein weiteres Foto zeigt die 52-Jährige mit Sonnenbrille im Auto.

Lässig mit Sonnenbrille: Marisa Burger meldet sich bei Fans aus dem Auto. © instagram/burger.marisa

Wann Marisa Burger ans Set der "Rosenheim-Cops" zurückkehren wird, bleibt nun abzuwarten. Sicher ist aber schon jetzt: Wenn die letzte Klappe für "Miriam Stockl" fällt, wird dies für die Schauspielerin, ihre Kollegen und Fans bestimmt mit großen Emotionen verbunden sein.