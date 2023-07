Richard "Mörtel" Lugner: Es hat sich ausgeturtelt mit Freundin "Täubchen"

Wieder ist er in der Liebe gescheitert: "Mr. Wiener Opernball" Richard "Mörtel" Lugner hat sich von seiner Freundin Täubchen getrennt – die Details.

Es war sein großer Wunsch, den er immer wieder lautstark geäußert hat: endlich die wahre Liebe zu finden. Ende Januar, kurz vorm Wiener Opernball, hat sich dieser Wunsch für Richard "Mörtel" Lugner mit 90 Jahren tatsächlich erfüllt.

Der Wiener Bau- und Gesellschaftslöwe hatte sein Glück mit der 44-jährigen Elisabeth, die er "Täubchen" taufte, gefunden – und damit der Öffentlichkeit gezeigt, dass es nie zu spät für die Liebe ist. "Sie ist eine ruhige und nette Person", schwärmte Mörtel, der all seinen Frauen Tiernamen verpasst, damals.

Richard "Mörtel" Lugner trennt sich von "Täubchen": Was ist passiert?

Doch das Turteltäubchen und Mr. Wiener Opernball haben sich jetzt schon getrennt, wie er der AZ exklusiv am Telefon sagt. Der fünffach geschiedene Mörtel Lugner zur AZ: "Es war eigentlich alles gut, Täubchen und ich haben uns wirklich toll verstanden. Die Chemie passte, unsere Horoskope auch. Ich sagte ihr kürzlich, dass wir doch zusammenziehen könnten. Aber das wollte sie überhaupt nicht. Und, naja, das fand ich natürlich nicht gut. Außerdem wohnt sie noch mit ihrem Exfreund zusammen."

Mörtel Lugner, der in Liebesdingen selbst sehr konsequent ist und während einer Beziehung mit einer anderen Frau nicht mal einen Kaffee trinken gehen würde, sagt: "Täubchen betonte immer, dass es ihr Exfreund ist. Er hat einen Wohnungsschlüssel von ihr, weil er immer mit ihrem Hund Gassi gegangen ist, wenn ich mit Täubchen abends auf einem Fest war."

Richard "Mörtel" Lugner sucht weiter die große Liebe: "Mal schauen, was der Sommer bringt"

Mit seinem typisch schelmischen Mörtel-Lachen fügt er hinzu: "Es dürfte nicht wirklich ihr Exfreund sein. Für solche Dinge hab ich nun wahrlich genug Lebenserfahrung. Wir haben eben verschiedene Pläne für die Zukunft, die nicht zusammenpassen. Allerdings sind wir im Guten auseinander, ohne Streit. Wir werden Freunde bleiben."

Hat er seinen Glauben an die Liebe langsam verloren? "Naa, niemals. Mal schauen, was der Sommer so bringt."