Er nennt sie "Täubchen": Richard "Mörtel" Lugner (90) frisch verliebt

"Mörtel" Lugners großer Wunsch hat sich kurz vorm Opernball mit 90 Jahren erfüllt – er ist frisch verliebt in Täubchen (44).

Schillernder Opernball-Liebling: 2020 tanzt Mörtel Lugner mit Ornella Muti an, seinen diesjährigen Star verkündet er am Donnerstag.

Er hat an die Liebe geglaubt – und hier ist sie (hoffentlich): Richard "Mörtel" Lugner ist mit seinen 90 Jahren frisch verliebt in die 44-jährige Elisabeth, die er Täubchen getauft hat.

Es gibt Momente im Leben – vor allem von Richard "Mörtel" Lugner (90) – da wird man von sehr vielen Menschen belächelt oder nicht ganz für voll genommen.

Richard "Mörtel" Lugner: Zuwachs für den "Streichelzoo"

In letzter Zeit war das ziemlich geballt so beim schillernden Bau-Löwen aus Österreich, der sich in den vergangenen Wochen immer wieder lautstark (auch in der Abendzeitung) nach einer neuen, ja, vielleicht endlich der richtigen und wahren Liebe gesehnt hatte.

Er, der seine Frauen "Tierchen" und "Streichelzoo" nennt, ihnen Tiernamen (von Mausi bis Wildsau) verpasst und für viel Geld jedes Jahr zum Wiener Opernball einen Superstar (von Pamela Anderson bis OrnellaMuti; seine diesjährige Begleitung verkündet er am Donnerstag) einfliegen lässt, um sein Ego und sein Einkaufszentrum Lugner City in Wien zu pushen, dieser skurrile und dabei doch sehr unikatige Mörtel also, der hat es jetzt mal wieder allen gezeigt.

Vielleicht war es Glück. Schicksal? Oder doch die Erfüllung eines großen Traums, was dann gelingt, wenn man selbst nur stark genug daran glaubt.

Wie auch immer, die Nachricht lautet: Mörtel Lugner ist mit seinen mehr als rüstigen 90 Jahren frisch verliebt.

Was auch oft in jüngeren Jahren gar nicht so leicht ist, das ist ihm also tatsächlich gelungen.

Aber: wie?

Mörtel zur AZ: "Wir sind noch in der Anfangsphase, aber ich bin guter Dinge." Wer seine neue Herzensdame ist: Elisabeth (44) alias Täubchen. "Sie ist eine ruhige und nette Person", erzählt der fünffach geschiedene Bauunternehmer weiter.

"Und dann kam Bienchen dazwischen"

War es Liebe auf den ersten Blick? Nicht wirklich. Die beiden Turteltäubchen kennen sich schon seit knapp zwei Jahren.

"Wir hatten das erste Mal am 19. März 2021 Kontakt", so Mörtel. "Da die Gastronomie wegen der Pandemie geschlossen war, haben wir uns damals zwei Mal bei mir zu Hause getroffen – und dann kam Bienchen dazwischen."

Äh, ja. Kurze Rückblende: Bienchen alias Simone (40) und Mörtel Lugner wollten sogar heiraten. Doch an den Weihnachtstagen 2021 trennten sie sich, weil sie doch "zu wenig harmonierten".

Das könnte mit Täubchen anders sein. Denn Mörtel Lugner hat die Astrologin seines Vertrauens, Gerda Rogers (81), befragt: "Sie bescheinigte mir, dass sie eine interessante Frau ist, die gut zu mir passt."

Dann kann ja nix mehr schief gehen. Oder?