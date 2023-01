Andreas Gabalier spricht Klartext: Ist diese unbekannte Schönheit seine neue Freundin?

Im Biohotel Stanglwirt zeigt sich Andreas Gabalier mit einer hübschen Brünette an seiner Seite – etwa seiner neuen Freundin?

Seit der Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider im Jahr 2019 war es um Volksmusik-Star Andreas Gabalier (38) in Sachen Liebe eher ruhig geworden – bis jetzt. Vergangene Woche brachte der 38-Jährige die Gerüchteküche nämlich ordentlich zum Brodeln.

Andreas Gabalier (38) mit unbekannter Frau auf dem roten Teppich

Angefangen hat alles während einer Klima-Charity-Auktion von Bodybuilder-Legende Arnold Schwarzenegger (76) im Biohotel Stanglwirt am 19. Januar. Denn dort war neben vielen anderen Stars und Sternchen auch Andreas Gabalier anwesend. Allerdings nicht alleine, sondern mit einer Brünetten an seiner Seite. Ist sie die Neue an der Seite des Österreichers?

Volksmusiker und Unbekannte kennen sich seit der Kindheit

Nein! Das stellte Gabalier am Samstag am Rande der 30. Jubiläums-Weißwurstparty beim Stanglwirt klar "Das ist nicht meine Freundin gewesen", betonte er gegenüber . Im Gegenteil: Sie sei seine "beste Freundin aus der Kindheit". In Sachen Liebe wird es um den Alpen-Sänger damit also wohl auch weiterhin erst einmal ruhig bleiben.